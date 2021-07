Acompanyat dels seus dos fills, de la família i dels amics, Jordi Xumetra entrava somrient a la seu de Panini a Torroella de Montgrí. «Seria un somni poder jugar al meu poble natal en una lliga tant competitiva», deia l’extrem ahir durant la seva presentació com a nou jugador del Llagostera per les dues pròximes temporades. Xumetra, de 35 anys, tanca una etapa a l’Olot, per fitxar per un Llagostera que ha activat el compte enrere pel trasllat a l’Estartit. «M’agradaria que es fes realitat per jugar a dos passos de casa», afegia. Xumetra va confessar que l’Olot li va posar «molt difícil» per decidir-se. «Els agraeixo molt l’esforç. Volia jugar com més amunt possible perquè me’n veig amb ganes i sóc competitiu. M’ha atret més la categoria, el cos tècnic, ser a casa i el projecte», deia mentre Lluís Torrent, director general de Panini li entregava un cromo seu gegant de l’època al Llevant i li etzibava que «tant de bo en poguem fer un altre quan pugeu».

Molt malament haurien d’anar les coses perquè el desembarcament del Llagostera a L’Estartit no es fes realitat. L’equip va començar ahir la pretemporada a les ordres d’Oriol Alsina i ja té amistosos concretats contra rivals com l’Andorra i el Barça B i també el Girona l’1 d’agost. L’àrea esportiva, que negocia el retorn d’Eloi Amagat (Olot), va engegar motors ahir, però la social ja fa molts dies que treballa. El club canviarà de nom i passarà a dir-se UE Costa Brava i l’escut també serà modificat. Mentrestant, l’entitat té deu dies per presentar la proposta a l’Entitat Municipal descentralitzada de L’Estartit i l’Ajuntament de Torroella, que valoraran si els concedeixen l’explotació del camp. Si es confirma que sí, el club tindrà llavors un mes per adaptar el camp a les exigències de la Federació Espanyola. «En tenim moltes ganes. Seran uns dies complicats, si es confirma tot», destacava Isabel Tarragó.

La presidenta va revelar que els tècnics de la Federació ja han inspeccionat les instal·lacions del camp. En aquest sentit, si el procés arriba a bon port, el Llagostera necessitarà, d’entrada, canviar la gespa i augmentar la potència de la il·luminació. «També miraríem de fer millores en altres infrastructures com graderies, oficines, gimnàs i el màxim possible perquè tothom estigui còmode», afegia Tarragó. La presidenta va revelar que havien traslladat les exigències de la Lliga a l’Ajuntament de Llagostera. «Ens van dir que només volen esport relacionat amb salut i que no mourien cap dit. És la política de cada municipi i han optat per això. No invertiran en res que no sigui mainada». Per tot plegat, el club opta per trobar allotjament a l’Estartit. «No ens encasellem a Llagostera. No hi podem créixer. Estem molt contents per l’acollida que tenim a Torroella i l’Estartit i il·lusionats amb el projecte.