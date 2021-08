El president del FC Barcelona, Joan Laporta, compareixerà aquest divendres en roda de premsa per explicar els motius pels quals el davanter argentí Lionel Messi no renovarà pel conjunt blaugrana.

Laporta atendrà els mitjans de comunicació, a partir de les 11:00 hores, a l'Auditori 1899 del Camp Nou, per aclarir els motius pels quals Messi finalment no signarà un contracte per cinc temporades que semblava estar canalitzat des de fa setmanes.

El Barça ha informat aquest dijous a la tarda que Messi finalment no seguiria al club, atribuint a "obstacles econòmics i estructurals" la impossibilitat de signar un nou contracte que pogués ser inscrit a LaLiga.