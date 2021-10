L’Olot estava avisat que visitava un dels camps més difícils de la categoria, el del FE Grama, on els locals havien guanyat tots els partits que hi havien disputat. El conjunt garrotxí no va poder trencar la bona dinàmica local i va perdre per tres gols a un.

L’entrenador de l’Olot va lamentar que «l’equip no havia competit al nivell que requereix la categoria» i és que al minut cinc el seu equip ja perdia per 1-0. Fran va superar Batalla des dels onze metres.

A la segona part, els de casa van ampliar l’avantatge mitjançant, de nou, Fran. Montalbán va sentenciar el partit fent el tercer en el minut 60. A sis del final, Kilian Villaverde va fer el gol de l’honor pels visitants. Definició al primer toc aprofitant una bona passada en profunditat de Vallès. L’Olot va perdre així una bona oportunitat per posar-se colíder.