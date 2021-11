El partit contra el Reial Madrid Castella (0-1) de dissabte passat al Nou Estadi de Palamós podria haver estat l’últim d’Oriol Alsina amb la UE Costa Brava, antic Llagostera. L’entrenador maresmenc va ser expulsat al quart d’hora de joc per protestar la targeta vermella directa que va veure el defensa Pere Martínez. El col·legiat va fer constar a l’acta que Alsina havia entrat al camp per aplaudir-lo en senyal de mofa i tot plegat li ha costat al tècnic, una dura sanció. Així, Alsina ha rebut dos partits per les protestes i dos més per «menyspreu o desconsideració». En total, doncs, quatre partits de càstig per al preparador que, d’aquesta manera, no podrà dirigir l’equip en els partits contra Linares, Sevilla Atlètic, Sabadell i Castelló (quan es jugui). A més a més, si durant les pròximes setmanes es concreta la reestructuració provocada per la venda del paquet accionarial majoritari del club a l’empresari Carlos Sánchez, Alsina ja no tornaria a dirigir més l’equip. El tècnic passarà a treballar a la direcció esportiva i cedirà, pròximament, el relleu a la banqueta al seu cos tècnic, que formen Òscar Álvarez, Carlos Sánchez i Albert Jorquera. Així Alsina posaria punt final a dinou anys d’aventures a les banquetes del Llagostera primer i ara Costa Brava que va començar el 1997, amb dos parèntesis d’un any al Cassà i un altre a la direcció esportiva llagosterenca. Aquests canvis faran possiblement que el club cerqui una figura per fer de primer entrenador.

Per la seva banda, el defensa Pere Martínez ha rebut només un partit de sanció arran de l’entrada que va originar la seva expulsió i la d’Alsina en el partit contra el Castella.