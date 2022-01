Novak Djokovic ha sigut retingut a la duana de l’aeroport de Melbourne per un problema burocràtic amb el seu visat. El número 1 mundial va aterrar a la capital de l’estat de Victòria aproximadament a les 15.30 h (hora catalana) d’aquest dimecres.

El tenista serbi tenia una exempció de les autoritats mèdiques australianes que li permetien accedir al país per jugar l’Obert d’Austràlia, on defensa el títol. Djokovic havia presentat al·legacions per poder jugar sense explicar si havia sigut vacunat de covid-19 com és obligatori per a tots els tenistes que vulguin jugar el primer Grand Slam de la temporada, que comença el 17 de gener.

La indignació es va escampar de seguida pel país, principalment a Melbourne, la ciutat que va patir el confinament més llarg del món, així com per tot el país, atès que Austràlia ha estat una de les nacions que més restriccions va imposar sobre les seves fronteres.

La ministra d'Interior australiana, Karen Andrews, va indicar que a la frontera, Dkojovic hauria de demostrar que no pot ser vacunat. "Si bé el Govern (regional) de Victoria i Tenis Austràlia poden permetre que un jugador no vacunat competeixi en l'Open d'Austràlia, és el Govern d'Austràlia el que farà complir els nostres requisits a la frontera australiana", va dir Andrews en un comunicat.

Noves explicacions

El director del torneig, Craig Tiley, va tornar a explicar per a una cadena local la decisió presa. “Per als tenistes és un procés fins i tot més dens que per a qualsevol altra persona perquè han de sotmetre's a l'escrutini d'un comitè més, el qual avalua les sol·licituds sense considerar al sol·licitant per després concedir les exempcions quan es considera necessari”, va comentar al canal de televisió australià Nine.

Tiley, que ha estat al centre de la diana aquest dimecres per gran part de la societat australiana després de la notícia, va animar al serbi a fer pública la raó per la qual se li ha concedit l'exempció mèdica amb l'objectiu de calmar la tempesta generada.

Crítiques d'esportistes

El tenista escocès Jamie Murray va comentar en roda de premsa després del seu últim xoc de Copa ATP amb Gran Bretanya que si hagués estat ell al qual se li hagués aplicat per una exempció per no haver-se vacunat, no l'hauria rebut.

Els tenistes australians encarregats de representar en els individuals al país amfitrió a la Copa ATP, Alex De Miñaur i James Duckworth, van dibuixar un sarcàstic somriure quan van ser preguntats per la qüestió en roda de premsa després de la seva derrota davant Alemanya.

“Només penso que és molt interessant, és l'única cosa que diré sobre aquest tema”, va dir De Miñaur, mentre que el seu compatriota Duckworth va explicar que si el serbi complia amb els requisits per a obtenir l'exempció, llavors hauria de poder entrar al país.

De Miñaur va fer broma sobre el to tan “políticament correcte” que va adoptar el seu company i tots dos van concloure amb una riallada.

També es va unir a les crítiques Kevin Bartlett, llegenda de futbol australià, després d'assegurar que el poble australià havia estat pres per ximple després de tot el que ha passat.