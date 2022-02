L'Spar Girona no ha fallat a la pista del cuer i ha sumat aquesta tarda la setena victòria a l'Eurolliga, cosa que d'entrada, li assegura continuar competint al continent com a mínim a l'Eurocup. L'equip que avui ha tornat a dirigir Laura Antoja en absència d'Alfred Julbe, ha sabut resoldre un partit ben poc vistós, sobretot quan al segon quart ha trobat més fluïdesa ofensiva i ha aconseguit endurir la defensa. Burke (13 punts al descans amb 3/3 en triples) ha sigut el millor remei quan l'Arka Gdynia s'ha tancat en zona. L'Uni ha arribat a guanyar de 14 (24-38) després de dues pilotes recuperades de Drammeh i la nord-americana, i ha acabat tancant la primera meitat 10 amunt (31-41).

Reisingerova ha aparegut a l'inici de la segona part. Entre això i una antiesportiva de Gustafson sobre Palau, l'Spar Girona ha recuperat els 14 punts de màxim avantatge (34-48), que han passat a ser ja 16 amb una cistella de Gardner a 4 minuts del final del tercer parcial. Era el moment de trencar-ho definitivament i Araújo, amb un triple, ha situat un concloent 38-57. De tota manera, l'Arka Gdynia ha protagonitzat una tímida reacció per tancar el quart a 13 de les gironines (48-61) després d'un bàsquet de Bertsch.

No hi ha hagut motius per patir. L'Uni ha arrencat el parcial definitiu tornant als 17 d'avantatge (50-67) amb una cistella d'Araújo, que en un tres i no res han sigut 22 (50-72) amb un triple de Drammeh a 6:45. L'Arka Gdynia ha aturat el partit, però l'equip polonès, molt precipitat, amb prou feines oferia arguments. L'Uni tenia el partit a la butxaca i s'ha encallat en atac, ocasió que les locals han aprofitat per maquillar una mica el marcador final (65-78). Burke (19) i Gardner (16) han sigut les màximes anotadores de l'equip gironí.