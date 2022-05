El Costa Brava va golejar l’UCAM per tres gols a zero. Tot i que la victòria és intranscendent, ja que el conjunt d’Óscar Álvarez ja ha descendit a Segona RFEF, el triomf va ser molt celebrat. L’equip no guanyava des de feia onze jornades, quan va superar el Castelló per dos gols a zero a Palamós al febrer.

El gran protagonista del partit va ser Varela, autor de dos gols. El primer, per avançar l’equip a la primera part, al minut 17, després de rebre una centrada de Campins. Rematada des de dins l’àrea petita i el xut que va picar al pal i va entrar. Fins a les acaballes del partit el Costa Brava no va deixar-ho sentenciat. De fet, Varo va salvar els gironins amb una excel·lent parada. Varela va fer el segon al 83. De nou, amb els mateixos protagonistes. Campins va trobar a Varela a la frontal i aquest, amb l’ajuda del porter, va ampliar l’avantatge. Al minut 85, Chaira va arrodonir la festa dels blaugranes. El davanter es va desfer del seu marcador. Bona conducció i retall per acabar batent a Pedro López. El porter va tocar la rematada, però va la pilot va acabar entrant amb suspens dins la porteria. El triomf del Costa Brava gairebé va condemnar a l’UCAM al descens. Els murcians baixaran si el Sevilla Atlètic puntua.