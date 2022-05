Després de sis jornades de competició de la fase de descens de Segona Catalana han conclòs el primer i el segon grup. En el primer grup, el Llançà va perdre la categoria després de ser vençut per 3-2 al Municipal de Quart. Els empordanesos no han aconseguit sumar cap punt en les sis jornades que han disputat i les opcions de salvació que tenien eren mínimes. En el segon grup, el Palafrugell és la cara amarga. Arribava amb opcions malgrat només sumar dos empats a les primeres jornades i, a més, va fer els deures. Va clavar una maneta al Besalú, que ja havia assolit l’objectiu. Tanmateix, la victòria del Roses per 2-0 contra el Cassà va suposar que la victòria del Palafrugell no fos suficient per salvar la categoria. Encara s‘ha de decidir l’ascens i el tercer i quart grup del descens.