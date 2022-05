Aliona Bolsova (Palafrugell, 24 anys) i Marina Bassols (Blanes, 22) són aquests dies les dues representants gironines al torneig Internacional de tennis femení Solgironès de La Bisbal. Hi arriben amb ganes de demostrar la seva millor versió i admeten que jugar a casa «sempre és especial» per la «motivació, il·lusió i alegria» que els aporta. Bolsova, actualment la número 224 del món (va arribar a ser la 88 el 2019, any en què va fer història arribant als vuitens de Roland Garros), es marca com a objectiu recuperar «el meu tennis després d’un any i mig complicat, on he baixat bastants llocs del rànquing». Bassols, número 318, ho viu de manera semblant: «la clau és gaudir, et veus tant a prop i tant lluny a l’hora que et poses massa pressió i no trobes el teu nivell. La clau és sentir-se còmode tant a nivell físic com mental».

El quadre gran del torneig va arrencar ahir. En individual debutaran totes dues avui, i firmen, entre somriures, «arribar a una final gironina... i que la guanyi la millor!!!». Es passen gran part de l’any viatjant de torneig a torneig i agraeixen tenir una setmana al costat de casa. «És molt especial perquè aprofito aquests dies per estar a casa, amb la família i els amics de tota la vida, a Palafrugell». Amb el «camp base» establert a Barcelona, admet Bolsova que «a casa potser al cap de l’any i passo un parell de setmanes, perquè al mes sempre dues o tres estem viatjant i competint». Li passa el mateix a Bassols, la blanenca també està establerta a Barcelona, on s’entrena. «Estar aquí a La Bisbal, en un torneig tan ben organitzat, et dona encara més confiança i m’hi trobo molt còmode».

En el quadre individual, totes dues tennistes disputaran aquest dimecres els seus primers partits

La setmana que ve Aliona Bolsova farà la prèvia de Roland Garros. Per la seva banda Bassols està amb opcions d’entrar al WTA 250 de Rabat o, en cas contrari, tornarà a jugar a casa en l’ITF de Platja d’Aro. Bolsova no es marca cap repte en concret, més enllà de recuperar la seva millor versió. «Expectatives no en tinc, el nivell està molt alt i pot passar qualsevol cosa. Allò principal és gaudir i deixar-ho tot a la pista», apunta. La tennista de Palafrugell admet que «fa un temps tenia molta por a perdre llocs en el rànquing i això em frenava bastant a l’hora de competir, però en aquest darrer any i mig he après a treure-li importància i a confiar només en el meu nivell, que sé que el tinc. Avui no ho miro, tot i que esclar, al final del teu rànquing també en depèn el teu sou, els tornejos on pots participar...».

Apunten les dues representants gironines al torneig de La Bisbal que la consolidació i augment de categoria (100.000$+H) de la competició liderada per Xavier Ponsatí permet donar visualització al tennis, i també destaquen que «acosta els referents a les nenes que potser volen practicar aquest esport». També hi ajuda, admeten, que una gironina com Paula Badosa, amb diverses participacions al torneig de La Bisbal, hagi arribat fins al lloc número 2 del món. Tot hi ajuda. Elles, per descomptat, també hi contribueixen a l’hora de fer més ric el tennis gironí i des d’aquest matí lluitaran per el somni que firmen amb els ulls clucs: la final gironina... i que guanyi la millor.