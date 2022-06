El Nàstic de Tarragona es va quedar a les portes de l’ascens a segona. El conjunt grana va perdre contra el Vila-real B la final del play-off per dos gols a zero.

Amb el partit acabat i després de felicitar el conjunt groguet per l’ascens, l’entrenador del Nàstic, Raül Agné, amb passat a Montilivi, va esclatar contra l’arbitratge de Cid Camacho i l’organització de la federació: «Si vols ser professional, has de ser-ho amb tot. Per què no tenim VAR? Això és una cantinela. No es fa així. Ens han pres una il·lusió molt important, i hem estat tot l’any pencant». Cid Camacho va anul·lar un gol molt polèmic a Quintanilla amb 0-0 al marcador.