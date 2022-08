L’Olot, a les semifinals de la Copa Catalunya

L’Olot serà a les semifinals de la Copa Catalunya. Els garrotxins es van imposar per la mínima al Nàstic (1-0) gràcies a un gol de cap d’Ernest Forgas. El davanter barceloní ha trobat el punt a la Copa Catalunya i les seves dianes, contra l’Europa i el conjunt tarragoní, permeten passar rondes als de Mandiola. Forgas no es cansa de convidar a rondes de Copa.

L’Olot va sortir animat a l’inici del partit i no va tardar a posar a prova Manu García. El porter grana va aturar la rematada de Carles Mas en una acció d’estratègia. Era el minut 6, però els garrotxins ja feien el primer intent ofensiu. En vindrien més i de més clars al primer temps, però també arribarien les oportunitats per al Nàstic. Primera part oberta i amb ocasions per tots dos equips. Cerdà no va culminar la passada de la mort de Callís i la pilota va sortir fregant la xarxa, quan gairebé s’arribava al quart d’hora de partit. El Nàstic va reaccionar de pressa amb un xut d’Andy que Batalla va aturar. El protagonisme seria després per Forgas, l’home de l’Olot en aquesta Copa Catalunya. El davanter va estar a punt d’avançar els locals amb un potent xut a l’escaire. Manu García va salvar als tarragonins amb una mà espectacular i providencial. A cada acció de perill garrotxina, una resposta de l’equip de Raúl Agné. Robert Simón va tenir la més clara del Nàstic en el primer temps, però va topar amb el cos de Batalla. A cinc minuts pel descans, va aparèixer el talismà olotí a la Copa per avançar el seu equip. Un altre cop amb el cap, i un altre cop letal com a l’eliminatòria amb l’Europa, Forgas va enviar una centrada precisa d’Eloi al fons de la xarxa. Avantatge mínim per al conjunt de Mandiola a la mitja part.

A la represa, l’Olot va poder ampliar el marge al marcador de seguida. Eloi va traçar una pilota picada a Callís que va rematar alt. Els dos equips van començar a moure la banqueta per tenir cames fresques. Pochettino, fill de l’exjugador de l’Espanyol, va ser el més actiu intentant buscar la igualada del Nàstic en els primers quinze minuts de la segona part.

L’Olot en volia més, però no concretava. A Urri li va marxar desviada la rosca a porteria que va defensar Parra gran part dels segons quaranta-cinc minuts. Ot també va creuar massa la pilota al vuitanta davant la sortida de Parra, en una ocasió que hagués donat tranquil·litat a l’Olot.

A diferència del partit de pretemporada, els locals van saber aguantar l’avantatge al marcador i van imposar-se al conjunt grana. Amb patiment, sí, perquè Andy va estar a prop de forçar els penals en el descompte. Triomf davant un equip de major categoria, classificació per a les semifinals de Copa Catalunya i injecció de moral. Tres en un en una tarda.