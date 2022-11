Els punts, el que de veritat compta aquesta temporada, no es posaran en joc fins aquest cap de setmana però l’Olot torna a entrar en acció aquesta tarda, a partir d’un quart de vuit, pocs dies abans d’enfrontar-se al Deportivo Aragón i d’intentar revifar per lligar una permanència que es complica per moments. Si Jonathan Risueño va debutar dissabte perdent amb claredat contra el Llevant (0-4) a la Copa del Rei. avui el substitut de Manix Mandiola a la banqueta hi viurà la seva segona experiència en partit oficial, en aquest cas per rebre l’Andorra, també de la Segona Divisió, en una de les dues semifinals de la Copa Catalunya absoluta. L’altra, a les vuit, la disputaran el San Cristóbal i el Badalona Futur que entrena Oriol Alsina.

Després d’eliminar l’Europa en els vuitens de final (1-0) i de fer tres quarts del mateix amb el Nàstic en la següent ronda (1-0), ara toca pujar un esglaó i enfrontar-se a una de les revelacions de la categoria d’argent. L’Andorra hi debuta i ho ha fet amb bon peu: és desè, a només quatre punts de les posicions de play-off d’ascens. Dia per rebre de nou un Carlos Martínez amb passat a l’Olot. I també per veure de nou a Uri Ayala, que molt possiblement estarà disponible. En canvi, l’extrem Josep Cerdà està descartat. Tampoc hi serà Saïdou Bah, l’altre jugador cedit pel Barça. En aquest cas, està convocat amb la selecció de Guinea per jugar un amistós. Carles Mas, Albert Blázquez i Marc Castells també són baixa.