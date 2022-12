Didier Deschamps, seleccionador de França, encara el partit d’avui amb la tranquil·litat de qui ja ha jugat una semifinal d’una Copa del Món. El duel davant el Marroc li causa respecte, però no l’impressiona. La seva garantia és l’experiència dels seus futbolistes i, en aquesta ocasió, va posar l’accent en Antoine Griezmann. Deschamps, que utilitza Griezmann de migcampista, va destacar que el futbolista de l’Atlètic d «té aquesta capacitat de canviar la cara de l’equip. Sempre pensa en col·lectiu per sobre de tot. Treballa fort, li agrada igual defensar que atacar i juga per a l’equip. Està amb una mentalitat molt intensa». Tot i que França és assenyalat com a favorita, Deschamps va assenyalar que la semifinal està «a un 50 per cent, el Marroc té tantes possibilitats com nosaltres de passar», deia.

Per la seva banda, Walid Regragui va apel·lar a la «il·lusió» dels seus homes per continuar fent camí. El tècnic del Marroc va defensar el seu estil més aviat defensiu i va destacar el perill de Dembélé i Giroud, a banda de Mbappé. Respecte a la manera de jugar del seu equip, Regragui va recordar que no té jugadors per a fer un futbol més brillant i va posar l’exemple del Manchester City de Pep Guardiola. «Guardiola és un entrenador que em torna boig, però quan es tenen futbolistes com De Bruyne o Bernardo Silva, segur que es té la pilota», va indicar.