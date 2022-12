La versió més solidària de l’Olot per Nadal

Sovint es diu que l’Olot és un club especial, diferent a la resta. Té molt en compte la qüestió social sent conscient que el futbol pot servir d’eina integradora dels diferents col·lectius. És per això que aquest Nadal, aprofitant la sensibilitat de l’època, està mostrant la seva versió més solidària. Dijous mateix l’equip de Jonathan Risueño rebrà al Barça Atlètic (18.30 hores) amb motiu del partit benèfic de Càritas Garrotxa que es va haver d’ajornar a mitjan agost a causa dels aiguats, però això no és tot. Entre altres iniciatives, la plantilla va visitar als avis i àvies de la residència geriàtrica La Caritat, es va fer una xerrada a TEA Garrotxa (associació de familiars de persones autistes) a la qual van lliurar l’excedent obtingut del campus d’estiu o avui s'ha participat en una nova campanya de donació de sang a l’Hospital d’Olot.

Un dels encarregats de dur a terme les iniciatives que van més enllà del futbol és l’exjugador del primer equip i nou director de l’àrea social, Jordi Masó. El de Fontcoberta, que fa tàndem amb Nuri Fité, explica que «la intenció és anar fent accions d’aquest tipus perquè, a part de la vessant esportiva, nosaltres defensem el futbol com a integrador». «Ha de ser per tothom», afegeix.

Masó, que té passat en equips com el Girona, Barcelona i Llagostera, va tornar al club el passat mes de novembre després d’acomiadar-se l’estiu de 2021 per poder estudiar un màster sobre banques i finances a la Universitat Pompeu Fabra -en l’actualitat exerceix de la seva professió, analista d’inversions, a Barcelona. La temporada passada el migcampista va fitxar pel Banyoles a Primera Catalana, però enguany ha decidit penjar les botes definitivament. El fontcobertí comenta que no ha fet cap comunicat per anunciar-ho perquè «preferia sortir per la porta del darrere i sense fer soroll» i que «no ho trobo a faltar arran de la feina». L’única excepció era l’Olot: «Quan vas a l’estadi i veus el camp amb aquestes condicions, sempre m’entra una mica de nostàlgia i fins i tot tinc una mica d’envejeta dels jugadors. A vegades voldria saltar al camp».

És per això que quan el president, Joan Agustí, li va proposar formar part del Consell d’Administració, no s’ho va pensar dues vegades. «Havia jugat molts anys a l’Olot i sempre havia trobat que era un club diferent pel que representa. Esportivament pot ser un equip molt competitiu, però també dona molt valor a la causa social», diu Masó.

En referència al partit de dijous contra el filial blaugrana, el nou director de l’àrea social assegura que «tot el que es recapti a les taquilles anirà destinat a Càritas»: «Volem que pugui venir molta gent perquè es tracta d’una causa solidària. Crec que al final fer-ho al 29 de desembre és una bona data perquè la majoria està de vacances i aquest dia no sol haver-hi res puntual». Alhora, Masó reconeix que «la intenció és anar fent accions durant tot l’any per ajudar els màxims col·lectius possibles i també és la nostra obligació fomentar-ho perquè tingui repercussió i el nostre model d’entendre el futbol sigui un referent». Tothom hi surt guanyant, sobretot els col·lectius desfavorits: «De moment, hem rebut un tracte excel·lent i esperem que ells també s’ho hagin passat tan bé com nosaltres. Estem al seu costat».