Iñaki Peña, amb fitxa professional, pot debutar avui mateix a la Copa

La Federació Espanyola de Futbol (FEF) va comunicar al Barça que no podrà alinear avui a Iñaki Peña, el porter suplent, al duel de Copa davant l’Intercity d’Alacant a l’estadi José Rico Pérez si mantenia fitxa de jugador del filial. Però el club blaugrana va informar després d’haver enviat la documentació necessària per inscriure’l amb fitxa professional, convençut Xavi que podia alinear al porter. I podrà.

Quatre hores més tard de la compareixença del tècnic, el Barça explicava que el portera ja estava inscrit pel que podrà debutar a la Copa. Posseeix ja fitxa professional i lluirà el dorsal 13, abandonant així el 26 que havia portat fins ara. No podia inicialment el tècnic comptar amb Iñaki Peña perquè posseïa fitxa del filial (fins ara portava el dorsal 26) però en ser major de 23 anys no entrava dins dels requisits federatius. En iniciar-se l’any en què complirà 24 (serà el pròxim 2 de març) se li tancava a Iñaki qualsevol opció, segons la FEF, de jugar la Copa. «Estic pendent del que passi amb la Federació, a veure què passa», havia dit Xavi, negant que «hi hagi una competició per a un porter o per a un altre, dependrà del partit». I, al final, el Barça es va sortir amb la seva atorgant rang ja de primer equip a Iñaki Peña, el meta suplent de Ter Stegen, enterrant en poques hores el garbull legal que s’havia organitzat entorn de la seva inscripció. «Us informo que el tema d’Iñaki és que hem presentat els documents, el dia 2, el primer dia vàlid per fer el canvi de Barça B a primer equip. I ara esperem la resolució de la federació. No és que ens hagin avisat sinó que ho teníem preparat, hem fet tot perquè pugui jugar», va dir l’entrenador blaugrana.

El Barça sosté, en canvi, que va enviar tots els documents necessaris perquè disposi de la fitxa professional. De fet, va incloure’l a la llista de 22 convocats per a l’estrena copera d’aquesta temporada. Confia que la federació validi aquest nou contracte professional del porter. I per això podrà jugar a Alacant.

Xavi només ha donat descans a la Copa a Lewandowski i Pedri. Va emportar-se tota la plantilla al complet, inclosos els tres porters (Ter Stegen, Iñaki Peña i Arnau Tenas). «Tinc clar l’equip que sortirà demà (avui per al lector), vull fer rotacions, ja ho veureu. Hi haurà jugadors tipus Ronald o tipus Eric que tindran minuts», va dir en al·lusió al retorn d’Araujo i d’Eric García. «Confio en què Robert estigui davant l’Atlètic i pensem que aquest és un bon partit per descansar. Li hem donat descans a ell i a Pedri».

Li tocarà a Iñaki, que només ha jugat un partit amb la samarreta blaugrana aquesta temporada (era en la intranscendent última jornada de la Champions davant el Viktoria a Pilsen), debutar a la Copa. Una vegada superada aquesta prohibició, que havia frustrat tant a Xavi com al propi porter.

Per això, el Barça, a poc més de 24 hores per a l’inici del partit, va accelerar la seva maquinària legal perquè el porter alacantí pugui tenir fitxa professional, la qual cosa li obriria les portes de la Copa. El club blaugrana segueix excedit en el límit salarial que li marca LaLiga.