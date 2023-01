El president de LaLiga, Javier Tebas, va respondre a Joan Laporta, president del Barcelona, que fa uns dies va assegurar que la Superlliga serà una realitat el 2025. «El 2025 no hi haurà Superlliga digui el que digui la sentència del tribunal. La Unió Europea ja ha manifestat que vol mantenir el model actual a Europa, encara que pot ser que canviïn alguns matisos. No es crearà una organització en mà dels més rics», va assegurar Tebas, que també va enviar un altre missatge a Laporta en relació amb el seu comentari sobre les plataformes de pagament de futbol. «Ha d’estudiar com funciona la televisió».