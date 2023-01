Riad, el jardí on Gavi va coronar-se a la Supercopa

No s’enganyin. No és un extrem esquerrà. Ni fals ni autèntic. Ni tampoc un tradicional interior del Barça. Ni tan sols un migcampista acadèmic que protegeix i té cura de la pilota. Hi ha tants i tants Gavi tancats en aquest diminut cos, lluny de les fortaleses físiques que exhibeixen els Tchouameni, Casemiro o tipus similars que pul·lulen per aquesta zona, que resulta indesxifrable per als altres. Va haver d’anar fins a Riad per fusionar-se amb Pedri en una atòmica nit de futbol que l’eleva, ara sí ja definitivament, en un graó superior. Hi ha un abans i un després de la Supercopa d’Espanya, on un nen, té 18 anys i no té, curiosament, compte de Twitter perquè la seva millor publicitat és la que transmet al camp, es va transformar en la bandera del Barça que va aclaparar al Madrid amb i sense pilota. Com Gavi.

Arriba el primer títol de l’era Xavi És molt més del que es veu. I es veuen moltes coses bones en aquest jugador d’una generositat infinita que contagia amb una hiperactivitat que el fa apuntar-se per qualsevol zona del camp. Encara avui Carvajal, hores després de l’escarn futbolístic al qual va ser sotmès a Aràbia, es continua preguntant qui era aquest endimoniat adolescent que semblava un llampec. I Valverde? També. «És un animal competitiu», va proclamar Busquets. «No té sostre, és un noi que ens emociona a tots veure’l competir així, posa un cor i una ànima que contagia a l’equip. Ja ho dic moltes vegades: ‘Que no freni! Que no freni!’», va confessar Xavi, sorpresos tots dos pel què va passar al desert. Una cosa mai vista abans. Un nen dominant la final d’inici a fi. «Amb aquesta edat, la majoria de jugadors estan amb els juvenils o al filial i ell és aquí», va apuntar el capità blaugrana. «Està aquí donant un nivell increïble, amb assistències, gols… Té un futur brillant, amb molt de camí per millorar. Té 18 anys. Que aprengui i que escolti perquè li anirà molt bé, tant de bo marca una època», va afegir ‘Busi’. Va jugar Gavi 89 minuts. O, tal vegada, van haver-hi 89 Gavis. Per començar, va ser el ‘factor sorpresa’ de Xavi en l’alineació. El va recolzar a la banda esquerra generant una explosiva societat amb Balde. Dos joves irreverents (18 anys el migcampista; 19, el lateral). I des d’allà va signar una nit tan antològica que transcendirà amb el pas dels anys. A Riad va quedar per sempre el seu jardí. Una prada on va marcar un gol (el 0-1) i va regalar-ne dos (el 0-2 a Lewandowski i el 0-3 a Pedri) per completar aquest partit perfecte.