María Araújo lidera la victòria de l'Spar Girona a Gernika (63-75)

L'Spar Girona afrontava avui el primer dels quatre partits que encadenarà fora de casa (Gernika, Sopron, Araski i DVTK). La visita a Maloste, una pista sempre complicada, ha sigut també una presa de contacte de cara a la Copa de la Reina. Les gironines s'enfrontaran a les basques en l'encreuament de quarts de final de la competició monàrquica. Encara sense Rebekah Gardner -que no ha viatjat amb l'equip perquè segueix lesionada de l'espatlla- i amb una jugadora menys d'ençà de la sortida de Laura Cornelius, l'Uni no volia disgustos. Dit i fet. Les jugadores han dominat el partit de principi a fi gràcies a l'esplèndida primera part de María Araújo (23 punts). La victòria, la novena consecutiva a la Lliga Femenina Endesa, les manté líders en la classificació.

María Araújo ha començat encertada amb tres triples pràcticament consecutius que han permès al seu equip prendre la iniciativa (6-12). El conjunt gironí ha sortit amb set de fer un bon paper a Gernika i les jugadores d'Anna Montañana no han trobat arguments per rebatre el terrabastall català, que ha tancat el primer quart dominant clarament el marcador (11-25).

La reacció local ha arribat de la mà de Brooque Williams, que ha impulsat un parcial de 7-0 que ha tornat a posar a les seves dins el partit (20-27). Bernat Canut ha frenat el duel per recapitular i les jugadores l'han escoltat. Tan bon punt han tornat a la pista, han posat terra pel mig (22-34) gràcies a una María Araújo que seguia en estat de gràcia. La gallega s'ha posat la capa anotadora i ha marxat al descans amb 19 punts.

Una cara que havia militat a les files de l'Uni, Rosó Buch, ha esdevingut el factor revolucionari per al conjunt basc. La catalana ha retallat distàncies col·locant el 35-43 en el marcador i donant ales al seu equip. La rauxa de Buch, però, ha topat amb Marianna Tolo, que continua mostrant una solidesa brillant sota el cèrcol, i que ha aprofitat les assistències de Laia Flores per anar sumant punts. Qui també s'ha nodrit de les passades de Flores ha sigut Faustine Parra, que s'està presentant a la Lliga Endesa com a especialista en tir exterior.

Les visitants han rebaixat la intensitat en el darrer quart i el Gernika ho ha aprofitat per tornar-se a posar a deu (49-59). A quatre minuts per finalitzar el matx, les basques s'han posat a nou (54-63) però María Araújo ha tornat a anotar per minimitzar els esperits de remuntada locals. Laia Flores ha continuat repartint joc i també anotant. Les gironines han mantingut constantment la distància en el marcador i un 2+1 de Tolo ha sigut l'estocada final. Dominant el marcador de 13, els darrers segons han sigut un mer tràmit.