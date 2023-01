Míchel ha acabat el partit visiblement enfadat i amb una targeta vermella. "Teníem moments de pressió en la seva sacada d'inici i passades enrere. Han tingut molta pilota en camp propi nostre a la primera part, no els hem fet córrer enrere i no hem pogut sortir, però en sentíem còmodes. Ho estàvem fent bé sense tenir respir amb la pilota. Després hem fet una pressió més alta, posant-nos en ric. L'equip ha treballat amb una intensitat molt alta i hem fet un gran partit minimitzant les seves opcions de gol. Hi ha hagut el gol de Pedri i poc més d'aquest gran Barça. Nosaltres n'hem tingut tres", ha dit.

L'entrenador del Girona ha insistit que "no recordo un partit en què el Barça hagi tirat tan poc a porta": "Per mi és un empat. Yan no acaba xutant, però ho considero la primera ocasió clara de partit. Traient la d'Ansu Fati, no hi ha Hagut res a la primera part. A la segona, el gol i poc més. Hem fet un treball excepcional per frenar a l'equip de Xavi que ho té tot: atac i defensa. Les tres millors ocasions han sigut nostres". Sobre la seva expulsió, ha explicat el següent: "M'he posat al camp. Dues faltes de continuïtat a Arnau als últims minuts i volia la inèrcia de continuar pressionant amb il·lusió. El quart àrbitre li ha dit a l'àrbitre que m'he posat al camp. No ha passat res més. Em sembla que en el partit l'arbitratge avui ha estat molt bo. No ha tingut cap influència".