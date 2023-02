Calma als despatxos del Bàsquet Girona: no es fitxarà per substituir Oriola

El Bàsquet Girona no fitxarà a ningú per ocupar el lloc deixat per Pierre Oriola, ja que creu que amb la bona dinàmica actual i el pas endavant fet per alguns jugadors als quals ara se’ls obre una possibilitat de tenir encara més minuts, l’equip d’Aíto Garcia Reneses acabarà la temporada amb garanties. Els problemes físics d’Oriola han precipitat un adéu, la possibilitat del qual ja estava estipulat al seu contracte. De fet, la rescissió del de Tàrrega no ha suposat una despesa molt elevada, ja que el jugador no ha arribat a disputar una sèrie de partits que, llavors sí, hauria apujat l’operació. Per al seu joc interior, Aíto compta actualment amb Marc Gasol (encara que estigui lesionat), Dusan Miletic, Jaume Sorolla, Roko Prkacin i la possibilitat de fer entrar a la rotació Èric Vila. Des de la direcció esportiva consideren que s’ha de ser coherent amb l’aposta per la joventut feta aquest estiu i signar un nou reforç potser barraria el pas a alguns dels noms que estan provocant l’alegria de Fontajau en l’any del retorn a la Lliga ACB.