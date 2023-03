A partir d’aquesta matinada, de dimarts a dimecres (4.00 hores / Vamos), la samarreta amb el número 16 de Pau Gasol a Los Angeles Lakers lluirà penjada per sempre més al teulat del Crypto.com Arena de L.A. juntament amb la d’altres mites de l’NBA com Magic Johnson, Kobe Bryant, Shaquille O’Neal, Kareem Abdul-Jabbar o Elgin Baylor, entre d’altres. De les 18 temporades en què l’exjugador va jugar als Estats Units, només sis i mitja van ser als Lakers però van ser suficients per convertir-se en una de les grans estrelles de la franquícia. Després d’arribar a Los Angeles l’hivern de 2007, el germà gran dels Gasol va donar un salt del qualitat a la franquícia al costat del seu amic Kobe Bryant -l’escorta va morir el gener del 2020 víctima d’un accident d’helicòpter. Des d’aleshores, els Lakers van jugar tres finals i van guanyar dos anells. Tot i que l’aportació de Pau va anar més enllà del parquet, ja que va implicar-se en el dia a dia de la societat nord-americana. És per això que se li fa aquest merescut reconeixement coincidint amb el partit contra els Memphis Grizzlies.

Tenint en compte la importància del moment, la família de Pau Gasol no es perdrà l’homenatge a la seva trajectòria. Tampoc Marc Gasol, com és evident, que assistirà al certamen. El president i pivot del Bàsquet Girona farà un viatge exprés a Los Angeles per acompanyar al seu germà, que és el vicepresident del club. L’acte de la retirada de la samarreta de Pau Gasol s’emmarca entremig del partit davant l’Unicaja a Màlaga, en què els d’Aíto van perdre el primer partit després de l’aturada, i el duel de diumenge vinent contra el València a Fontajau. Marc Gasol va reaparèixer un cop superats els problemes físics i farà una petita pausa per presenciar en directe el partit que enfrontarà la franquícia californiana amb el Grizzlies. Unicaja-Bàsquet Girona: Sense opcions de competir contra el campió de Copa del Rei (94-70) La retirada de la samarreta amb el número 16 de Pau Gasol significa que a partir d’aquesta matinada cap jugador dels Lakers podrà portar mai més el seu número a l’esquena. Els Lakers, la franquícia amb més títols a l’NBA juntament amb els Celtics (17), han retirat la samarreta a deu jugadors al llarg de la història. Per ordre cronològic, al pavelló s’han penjat les samarretes de George Mikan (99), Elgin Baylor (22), Wilt Chamberlain (13), Jerry West (44), Jamaal Wilkes (52), Magic Johnson (32), Abdul-Jabbar (33), James Worthy (42), Shaquille O’Neal (34), Kobe Bryant (8 i 24) i ara s’hi sumarà la de Pau Gasol (16). El de Sant Boi serà dels pocs jugadors europeus que tenen la samarreta retirada a l’NBA. El Bàsquet Girona anima a anar en bici fins a Fontajau El Bàsquet Girona és un club sostenible que creu en l’esport com a vehicle de transformació social. L’entitat presidida per Marc Gasol ha anat fent diverses accions contra el canvi climàtic al llarg de la temporada i, en aquest sentit, l’última consisteix en anar en bici a Fontajau al pròxim duel dels d’Aíto contra el València (12.30 hores), el qual s’ha anomenat ‘El partit menys contaminant’. Els aficionats que s’animin a seguir la iniciativa entraran en un sorteig d’un lot de productes YOSOY (cal apuntar-se en un formulari que el Girona facilita a les seves xarxes socials).