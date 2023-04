Ivan Gakhov es converteix en el primer campió de l’ATP Challenger Eurofirms Girona-Costabrava després que el seu rival, Gastao Elias, es veiés obligat a retirar-se al final del segon set, amb un resultat de 7-5/4-6, per problemes físics.

Gakhov recordarà Girona com el lloc on va aconseguir el primer títol de la seva carrera. El tennista esquerrà, de 26 anys, va beneficiar-se d’unes condicions i un físic privilegiat, per convertir-se en el campió del Challenger de Girona després que el seu rival, el portuguès de 32 anys, notés una molèstia a l’isquiotibial i optés per no continuar.

Més enllà de l’àmbit purament esportiu, l’ATP Challenger Girona tanca amb un balanç més que positiu per part de l’organització, inclús millor del que s’esperava en un inici, i amb un èxit d’assistència al Club Tennis Girona: la final va disputar-se amb un ple absolut, de gairebé un miler de persones, i es va haver de limitar l’entrada en assolir el màxim permès, com també va passar durant la semifinal, on es van enfrontar Gakhov-De Jong i Martínez-Elias.

Homenatge a Tommy Robredo

«El Tennis a Girona, també és de Primera». Aquest ha estat el lema del torneig que s’ha celebrat per primer cop a Girona, i que espera poder-ho seguir fent en edicions futures. Sota aquesta premissa, la primera edició no podia tancar sense un homenatge al millor tennista gironí de la història, l’olotí Tommy Robredo.

Ahir, després de la disputa entre Gakhov i Elias i de la cerimònia de l’entrega de premis, l’ATP Challenger va tancar amb un emotiu homenatge a Tommy Robredo, entregant-li un guardó com a reconeixement de la seva espectacular trajectòria.