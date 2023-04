"No tot ha sigut mala sort, hi ha coses que es podrien haver fet millor"

L’endemà de caure als quarts de final dels play-off els ànims a l’Spar Girona seguien molt tocats. Ho exemplificava el president Cayetano Pérez, que ha qualificat de «gerro d’aigua freda» la derrota contra el Barça CBS a Fontajau (59-66) que per un punt deixava les gironines fora de la lluita pel títol després del 50-56 de l’anada. El màxim responsable del club advertia que «sabíem que la renda de sis punts era curteta, i quan vam saber que Tolo no podria jugar se’ns van encendre totes les alarmes». Ha estat un any molt dur, marcat per les greus lesions d’Etxarri i Araújo, i també les de Galve, Drammeh i Bankolé. Però Cayetano Pérez també fa autocrítica: «no tot ha sigut mala sort, hi ha coses que potser es podrien haver fet millor».

En això estan ara als despatxos de l’Uni, en analitzar fil per randa la temporada «i veure què és millorable. Hem tingut mala sort fins a un punt, perquè hi ha coses que podríem haver fet millor». Vol estudiar el president de l’Uni una àmplia gamma de detalls, «des de temes de fitxatges de jugadores fins a temes mèdics, passant per la preparació física, la gestió de l’equip, etcètera». En aquest sentit el dirigent considera que «a vegades el nostre problema és que som massa autoexigents i no gaudim de les coses, hem d’aprendre a gaudir dels moments bons i no autoflagelar-nos tant, sent crítics, això sí, quan toqui ser crítics».

En una temporada on els resultats esportius no han acompanyat més enllà del triomf a la Supercopa a principi de curs (l’Uni ha caigut a quarts tant a la Copa com a la lliga), Cayetano Pérez ha volgut agrair un cop més el suport de l’afició. «Diumenge vaig fer un tuit donant-los les gràcies, els nostres seguidors ens donen un suport incondicional, han estat tot l’any amb nosaltres i això ens dona forces per continuar i ens motiva», ha subratllat.

Vull donar les gràcies a l'afició, patrocinadors i Institucions pel vostre suport incondicional. No ha estat el final desitjat. Cal analitzar en què hem fallat i prendre decisions per millorar.

Continuarem treballant per fer un @unigirona més fort — CAYETANO (@CayetanoGi) 23 de abril de 2023

Tot i caure a quarts de final, l’Spar Girona tindrà plaça a Europa, a la segona competició, l’Eurocup, cosa que obligarà a fer alguns retocs al pressupost perquè hi haurà menys ingressos en no competir a l’Eurolliga. Tot i que ara s’obre una llarga travessia fins que al setembre arrenqui la propera temporada Cayetano Pérez ja adverteix que «la idea és fer un equip per optar al màxim. Després la competició ja ens col·locarà on ens correspongui». També ha recordat que cada vegada creixen nous projectes destacats a la Lliga Femenina i que «si volem seguir gaudint d’això cada vegada ens caldran més suports a tots nivells. Des del bàsquet femení no es genera prou per muntar estructures». Sobre la col·laboració amb el Bàsquet Girona engegada amb la base apunta que «tenim molt bona relació i seguirem buscant sinergies sempre que sigui possible».

En els propers dies l’Uni espera començar a resoldre les primeres incògnites respecte el nou projecte. Aquí un dels primers temes que es vol deixar tancat és el de la banqueta, determinant si Bernat Canut segueix o no. Pel que fa a la plantilla, Gardner, Etxarri, Drammeh i Mendy són les quatre jugadores amb contracte per la temporada que ve. Drammeh ha estat lesionada des del febrer i Mendy va ser mare a primers d’any. Etxarri, per la seva banda, es recupera d’una greu lesió que la tindrà inactiva fins a primers de 2024. De les jugadores que acaben contracte seria interessant tancar la renovació de peces com Tolo o Sykes, però el seu bon rendiment les ha revaloritzat i no serà tant fàcil. També acaben Flores, Parra, Labuckiene i Murphy, una de les més afectades diumenge, a banda de Ceci Muhate i Palenikova, que van arribar a última hora com a reforços d'urgència per la plaga de lesions.