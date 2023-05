Amb la voluntat de no perdre més temps, l'Uni ha començat a posar fil a l'agulla a la confecció de la plantilla de la temporada entrant. Després de comunicar a Laia Flores que no renovaria -la base va anunciar el seu adéu a les xarxes-, aquest matí, el club ha fet oficial la continuïtat de Giedre Labuckiene. La pivot lituana, de 32 anys, encetarà així la seva quarta temporada al club gironí, no va arribar. Enguany ha signat una mitjana de 6'4 punts per partit i una valoració de 8,3.