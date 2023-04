La temporada ha acabat abans d'hora, amb l'eliminació del play-off en mans del Barça CBS a Fontajau (59-66), demostrant que l'Spar Girona no podia més. Va dir prou, després d'encadenar entrebanc rere entrebanc al llarg de tot el curs. La directora esportiva Laia Palau ha comparegut en roda de premsa aquest matí per fer una valoració del "decepcionant" exercici que li ha tocat viure a l'equip de Bernat Canut. "Han passat moltíssimes coses inesperades des de l'inici, a més a més de les lesions que serien el gran titular. Mai havia viscut una temporada tan difícil com a jugadora, ha sigut dur i frustrant no poder ajudar des de dins la pista. Mai hem trobat l'equilibri ni la continuïtat, havent de patir sempre", ha dit.

L'excapitana ha deixat clar que en la seva primera experiència al capdavant de la direcció esportiva "hem treballat conjuntament amb en Pere (Puig) i totes les decisions que s'han pres, tant les bones com les dolentes, han estat consensuades". "No hem d'oblidar que la intenció d'aquest club és consolidar-se com a equip d'Eurolliga, ara tindrem una retallada en el pressupost però ja estem construint un equip de garanties per anar a competir de veritat a l'Eurocup. No és cap baixada. Continuem optant als màxims objectius amb una nova configuració que s'ha de reajustar", ha explicat.

Sobre l'allau de lesions que hi ha hagut a l'Spar Girona, Laia Palau ha comentat que "hi ha coses que són factor de mala sort": "M'estic reunint amb l'staff tècnic (metges, entrenadors, etc.) per analitzar com ho hem gestionat". Respecte al projecte de la temporada que ve, la directora esportiva ha preferit no donar cap detall. Tampoc ha volgut parlar de la continuïtat de l'entrenador.