El Peralada continua sense puntuar en aquest inici de lliga. El conjunt d'Àlex Marsal ha encaixat la segona desfeta consecutiva del curs en perdre 1-2 contra el Prat al Municipal. Un doblet d'Ashot ha acabat amb les esperances de sumar algun punt dels verd-i-blancs.

Dos partits i dues derrotes per al nou projecte peraladenc. Els xampanyers han disputat una primera part igualada i sense ocasions clares de perill. El conjunt potablava s'ha avançat només començar el segon temps amb un gol d'Ashot. Un cop dur per als alt-empordanesos, que just abans del descans havien fet intervenir Mujica amb una arribada. Una de les noves incorporacions ha estat l'encarregat de tornar a igualar el partit. Pol Marín, davanter cedit per l'Sporting de Gijón, ha marcat el gol de l'empat al minut 55. L'enfrontament s'ha decidit en el minut 69 amb una nova diana d'Ashot. L'armeni ha agafat l'esquena a Romero per batre amb el cap a Jona. El Peralada queda a la zona baixa de la classificació amb zero punts després de dues jornades.