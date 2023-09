El Bàsquet Girona engegarà el dissabte contra el València la temporada ACB després de fer una pretemporada que ha deixat més dubtes que no pas certeses. Amb la derrota d'avui contra el Baxi Manresa (76-91) el conjunt de Salva Camps ha demostrat que encara té marge de millora en el joc. L'equip, que va il·lusionar al primer partit de presentació i a la semifinal de la Lliga Catalana contra el Barça ha de tornar a explotar el seu potencial.

El matx ha començat amb molta intensitat per part dels dos equips. Ike Iroegbu ha estrenat el marcador amb un triple, deixant clar el plantejament de Camps: Shoot & Run. Una manera de fer que també comparteix l'equip de Pedro Martínez, l'últim entrenador de l'antic Akasvayu i "el mentor" de l'entrenador del club gironí, ja que l'any passat va ser el segon entrenador de Martínez. El primer quart ha estat marcat pel ritme i per la falta de punteria dels dos equips, tot i que el Bàsquet Girona ha aconseguit un petit avantatge al marcador (18-14), gràcies en gran part als rebots ofensius de Pons i Goloman, aconseguint 15 rebots en total al primer quart contra només quatre de l'equip manresà, que han permès segones i terceres accions. Martínez ha intentat aturar la bona defensa de l'equip gironí amb un temps mort, però els de Camps han sortit més endollats i forts en defensa, col·locant un parcial de 7-1 i finalitzant el període amb un 25-16 a l'electrònic. El base Iroegbu ha fet que la suplència de Markel Brown per lesió, ocasionada al partit contra el Barça, gairebé no se sentís, anotant 8 punts i distribuint el joc de l'equip.

El segon quart ha començat d'una manera totalment diferent pel Bàsquet Girona, l'equip ha entrat en una dinàmica negativa i ha encaixat un parcial de 0-14, capgirant d'aquesta manera el marcador (25-30). L'entrenador del club de Marc Gasol ha demanat un temps mort i ha fet entrar a pista Yves Pons i Quino Colom per resoldre els problemes ofensius de l'equip, que s'ha passat més de 5 minuts sense poder anotar. Tota la rauxa i les ganes que havien mostrat al començament s'han vist diluïdes quan el Manresa ha tancat millor el rebot, ja que el desencert dels jugadors ja hi era al primer quart. L'argentí Maxi Fjellerup ha fet reaccionar l'equip amb un 3+1 que ha tornat a posar al capdavant al Bàsquet Girona (31-30) amb un parcial de 6-0. El segon període ha continuat amb la intensitat del primer, però amb ratxes molt marcades per ambdós equips, les defenses han deixat d'existir i ha sigut un festival de triples. Un dels triples del Bàsquet Girona ha sigut anotat per Sala, qui ha fet embogir l'afició saltenca, ja que el jove jugador pertany al CB Salt, club que ha sigut l'amfitrió de l'enfrontament pel seu 50è aniversari. El partit ha continuat amb atacs ràpids per part dels dos equips. El Manresa ha trobat més encert en els seus llançaments i ha finalitzat el quart amb un avantatge de 5 punts (37-42).

Els de Marc Gasol han sortit dels vestidors més fins en atac i han encistellat el primer atac del tercer període, Pons a través d'una gran passada de Quino Colom (39-42). Malgrat això, la sangria defensiva ha continuat per als de Camps, què han tornat a rebre un parcial de 0-7 en menys de dos minuts i ha requerit la intervenció d'un temps mort per evitar que el càstig imposat pel Baxi Manresa sigui més gran (39-49). El denominador comú dels tres períodes han estat els llançaments de tres en atacs ràpids de l'equip gironí, aquest plantejament comporta un risc: si falles deixes mal col·locat l'equip. El desencert del Girona ha propiciat que el Manresa només hagi d'agafar el rebot defensiu i jugar al contraatac. Un encertat Taylor i el llagosterenc Guillem Jou han fet que la diferència al marcador no baixi dels 10 punts a l'equador del tercer quart (46-56) tot i les cistelles de Juani Marcos amb un triple inclòs. Clarament, el problema del període i la raó per la qual el Baxi ha agafat aquesta diferència a l'electrònic ha estat la manca de rigorositat defensiva del Girona, l'equip només ha pogut aturar el Baxi amb faltes personals. Amb un llançament des de la línea de tirs lliures de Martines Geben ha arribat la màxima diferència fins aleshores (54-66) i que s'ha vist augmentat per un triple a la penúltima jugada del període de Dani Garcia (55-69). Els gironins no han tingut sort ni tan sols des dels tirs lliures, Yves Pons només ha anotat un dels dos tirs lliures per reduir la diferència que ha estat de 13 punts al finalitzar el quart (56-69).

L'equip gironí no ha pogut sortir de la dinàmica negativa amb els llançaments i només una esmaixada de Pons ha posat final a un altre parcial de 0-6 a favor dels manresans (56-75). L'equip de Martínez ha controlat a la perfecció els tempos de l'últim període, allargant les possessions i mantenint la diferència al marcador en més de deu punts a través d'un intel·ligent Williams. Dani Pérez ha tornat a engrandir la diferència per als manresans amb un triple llunyà als minuts finals (69-83) que pràcticament, ha sentenciat el partit a falta de dos minuts. La desesperació per tornar a enganxar-se al marcador només ha fet que l'equip intentés més triples desesperats que s'han convertit en cistelles fàcils pel Baxi Manresa. El Girona s'ha deixat anar definitivament en defensa, més del que ja ho havia fet abans, i el Baxi no ha perdonat assolint el 75-91 a l'electrònic a falta de trenta segons per acabar el partit. Finalment, el malson de quart període ha acabat amb un tir lliure de Martínez que ha posat el 76-91 final.

Ha quedat evidenciat que Camps s'ha pres el partit com un amistós per ensamblar un equip amb només quatre jugadors que continuen de la temporada passada i vuit cares noves. Si hi ha algun partit on llançar de tres i fallar, una vegada i una altra està permès és aquest, però els dubtes sobre el rendiment que ha d'esperar l'afició gironina a l'estrena ACB aquest dissabte han crescut de manera exponencial després d'un rendiment molt millorable del Girona. Sobretot en l'aspecte defensiu, apartat del joc que segurament, té preocupat Salva Camps, ja que ha rebut dos cops a la pretemporada més de 100 punts i avui més de 90.