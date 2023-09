Exhaurides les entrades pel Girona-Reial Madrid

El Girona ha anunciat aquesta tarda que les entrades pel partit contra el Reial Madrid del proper dissabte 30 d'octubre (18.30h) s'han exhaurit. En quedaven un miler després que aquest migdia s'acabés el termini preferent per als socis, i a partir d'aquella hora han estat a disposició del públic en general. En poc menys de quatre hores les localitats s'han esgotat, amb la qual cosa l'única manera d'aconseguir-ne per a qui no en tingui és que un abonat alliberi el seu seient abans del partit. Els preus anaven per als no socis entre els 83 i els 160 euros, unes xifres molt elevades, que segurament expliquen per què no es van esgotar les entrades durant el període de preferència per als socis, que tenien un 10% de descompte. Montilivi té aquesta temporada capacitat per a uns 14.500 espectadors i s'espera que la visita del Madrid, combinada amb el dolç moment de forma dels gironins a la lliga, ompli de gom a gom les grades.