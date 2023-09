Mentre les jugadores procedents de Madrid desfeien les seves maletes a l'hotel de concentració a Oliva, les procedents de Barcelona trepitjaven l'aeroport del Prat per a agafar el seu avió cap a València. Abans d'això, tanmateix, Alexia ha estat l'única a pronunciar-se encara que de manera seca i irònica davant les càmeres que esperaven la seva arribada. La capitana del Barça ha estat contundent i sincera, i ha reconegut que està "malament" arran de tot el que ha envoltat a aquesta convocatòria de l'equip nacional.

Preguntada per com se senten les jugadores per tot el que està envoltant a aquesta convocatòria, Alexia Putellas ha respòs: "Doncs malament, com vols que sigui?". Els periodistes desplaçats a l'aeroport de Barcelona li han preguntat per Jenni Hermoso, qui va ser un dels seus grans suports en el Mundial. La de Mollet ha tirat de sarcasme. "Protegir a Jenni de què? Si està tot bé, no?", s'ha preguntat la jugadora del Barça, que ha confirmat que havia parlat amb Jennifer Hermoso però que no comentaria res sobre aquest tema.

Tot això succeïa minuts abans de passar el control de seguretat i mentre Cata Coll, Mariona Caldentey, Ona Batlle, Aitana Bomatí, Mapi León, Patri Guijarro i Irene Paredes es dirigien a la porta d'embarcament. No obstant això, un nou obstacle estava a punt d'aparèixer per a les internacionals, que acudeixen per imperatiu legal a la concentració. L'avió en el qual havien de viatjar a València s'ha avariat abans de l'enlairament. La nova hora de sortida es preveu a les 18.30 hores, dificultant que puguin arribar a la reunió programada a les 20 h amb Víctor Francos, president del CSD.