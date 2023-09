L'Spar Girona de Laura Antoja arrenca el seu projecte a Saragossa

Ara sí que l'hora de la veritat és aquí. L'Spar Girona, renovat anímicament amb l'arribada de Laura Antoja a la banqueta, comença una nova aventura a la pista del Casademont Saragossa, un dels rivals més difícils de la Lliga (19.10/Teledeporte). Per acabar de complicar encara més l'estrena, Antoja tindrà cinc baixes significatives: Ainhoa López, Morgan Bertsh, Kelsey Mitchell, Magali Mendy i Irati Etxarri. Guanyar no és impossible, però gairebé.

No es poden compensar aquestes absències tan importants, però l'entrenadora de l'Spar Girona s'endú a Saragossa a les joves Aina Cargol, Lala Touré i Mama Sidiki. No són elles qui han d'assumir més responsabilitats del compte, però sí que hauran de donar suport, sigui com sigui, a un vestidor encara coix i curt d'efectius.

Al davant, un Saragossa campió de la Copa de la Reina, amb l'exjugadora de l'Uni Helena Oma com a una de les estrelles. Aturar-la serà una de les claus d'un partit que potser no servirà per esbrinar realment en quin punt està l'equip, però sí que serà el tret de sortida a un any on hi ha posades moltes il·lusions. «Jo no estic renunciant a la victòria, però hem de tocar de peus a terra. L'inici és molt difícil», assegurava Antoja.