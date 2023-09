El Bàsquet Girona estrenarà contra el Madrid el nou himne compost per Els Amics de les Arts

Aquesta temporada el Bàsquet Girona estrenarà mascota i, també, himne. És obra d'Els Amics de les Arts i la posada en escena es farà aprofitant l'aparador de la visita del Reial Madrid el pròxim diumenge 8 d'octubre (18.30) a Fontajau. "Som seguidors i socis, i amb fills jugant a la base del club", explica un dels integrants del grup, Joan Enric Barceló, en el vídeo que el club ha penjat on s'ha fet pública la iniciativa. Barceló afegeix que "ens va fer molta il·lusió que ens encarreguessin l'himne", que es podrà escoltar per primer cop d'aquí a nou dies. Per la seva banda Ferran Piqué, l'altre membre del grup que també viu a Girona, detalla que "vam organitzar una trobada amb socis, amb la gent de la grada d'animació, per tal que ens expliquessin què representava el Bàsquet Girona per a ells i el bàsquet a Girona. Ho hem intentat copsar a la lletra i a la música".

"Una frase que m'agrada molt de l'himne (ni la lletra ni la música s'han revelat, encara), jo que no coneixia la història del club, és aquesta idea de Girona tres vegades Immortal, aquesta idea de renéixer de nou, que li dona molta força i és un vers molt bonic", relata per la seva banda Dani Alegret, l'únic membre de la banda que no viu a la ciutat. El grup afegeix que "hem buscat una melodia molt potent, sobretot a la tornada, que fos molt cantable, i hem conduït la cançó cap aquest clímax. A Fontajau hi juga tothom, no només els cinc que hi ha a la pista, sinó els milers que hi ha a la grada. És una carta d'amor al jugador, que sàpiga que el dia que juga a Fontajau, juga alguna cosa més que un equip de bàsquet, volíem proporcionar-li aquest caliu". El partit contra el Madrid serà la primera gran tarda d'una temporada que ha començat de la millor manera possible, amb dos triomfs consecutius contra València i Gran Canària que han deixat el Girona líder de l'ACB. Diumenge l'equip viatja a Granada i tot seguit ja podrà preparar la visita del Madrid i l'estrena de l'himne compost per Els Amics de les Arts. Les últimes entrades disponibles es poden aconseguir al web del club a preus que oscil·len entre els 22 i els 65 euros. 🔥 I el pròxim partit a Fontajau estrenarem el nostre 🎼 𝐇𝐈𝐌𝐍𝐄 🎼 composat pels @amicsdelesarts 🔝 pic.twitter.com/pJAXvsiucn — Bàsquet Girona (@BasquetGirona) 29 de septiembre de 2023