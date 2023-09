L’Spar Girona va topar amb una dura dosi de realitat en l’estrena a la Lliga dissabte passat davant el Casademont Saragossa (65-38). El conjunt dirigit per Laura Antoja va començar la temporada amb un total de cinc baixes a la plantilla, la qual cosa va impossibilitar el partit. Aquest vespre les gironines tindran l’oportunitat de recuperar-se en l’enfrontament de semifinals de Lliga Catalana davant el Barça CBS a la Seu d’Urgell (18.15 hores), que també servirà d’escalfament per a l’estrena de la temporada a Fontajau el pròxim dissabte 7 d’octubre perquè juguen, precisament, contra les blaugranes.

A priori, l’Uni viurà la mateixa situació de baixes. «Estem pendents de l’Ainhoa fins al darrer moment. Bertsch ha arribat fa poc del viatge i dependrà de com estigui físicament pel jet lag. Magaly i Irati segueixen amb la seva progressió. La resta està tot igual», va explicar Antoja. Mitchell encara ha d’arribar.

L’entrenadora va reconèixer que «dissabte passat va ser molt dur»: «La vivència no va ser agradable per ningú. Hem fet una anàlisi del partit i hem vist que el desastre ve pels percentatges. Hi ha tot un treball al darrere, que diu que les coses realment es van fer molt millor del què reflecteix el marcador. Hi ha més possessions, rebots, no hi ha ni un sol contraatac clar del Saragossa, es controlen les situacions per evitar que el Saragossa faci més de 65 punys i es creen nombroses ocasions de tir... Hem d’anar enfocant el punt de mira».

Sobre el rival, va comentar: «Trobarem un Barça d’ofici. Segurament, ja no té aquells noms ni una plantilla llarga, però conec l’entrenador i és un bo en l’estratègia. Sabran on volen atacar i ens posaran en problemes». I va alertar: «Hem ressorgit. Les jugadores treballen bé i continuen intenses amb una defensa agressiva per recuperar pilotes i tenir el màxim de possessions possibles. Posarem ritme, intensitat, molta duresa i el treball de les interiors per tenir avantatge. Hem de tenir intensitat, millorant en les decisions a dalt».

En referència a la Lliga Catalana, va assegurar que «tenim el partit marcat com a preparació»: «És important per nosaltres. La Lliga Catalana és un objectiu. Hi anem amb il·lusió i moltes ganes. Volem guanyar el Barça CBS. És un nou repte, no una llosa. No podem esperar les peces que falten. Som qui som i anem al cent per cent. Quan arribin, s’afegiran». En l’altra semifinal, s’enfrontaran el Cadí la Seu i el Mataró.