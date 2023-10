El Bàsquet Girona ha venut cara la pell aquest vespre a la pista de l'Obradoiro. No hi ha hagut sort al final en un partit ple d'alternatives en què els de Salva Camps l'han tingut a la mà la possibilitat de guanyar-lo, però mai s'ho han acabat de creure i han perdut 85-79. En els instants finals, una mala decisió d'Iroegbu amb 80-76 i una tècnica i una antiesportiva de Pons han liquidat les opcions de victòria del conjunt gironí.

Després d'un primer quart discret on Scrubb i Pustoviy han imposat la seva llei (24-17), el Bàsquet Girona s'ha refet al segon període. Liderat per Iroegbu i amb bons minuts de Susinkas i Goloman, l'equip ha capgirat el marcador (35-39). L'Obradoiro ha canviat el ritme a la segona part i gràcies a l'encert exterior de Suárez i Muñoz i companyia han clavat un parcial de 29-14 que situava un 64-53 que ho deixava molt pelut pels gironins. Mai ha llançat la tovallola el conjunt d'un Salva Camps que ben segur que s'ha desesperat veient com amb 80-76, Iroegbu se l'ha jugat quan no tocava i com, una tècnica i una antiesportiva consecutives a Pons liquidaven les opcions de victòria. Per acabar-ho d'adobar, Quino Colom no ha pogut finalitzar el partit arran d'una forta regirada de turmell.