L’Uni Girona s’aferra a la injecció de confiança que va suposar la gran remuntada davant el Gorzow per començar a revertir el mal inici en competició domèstica, amb un calendari -tot sigui dit- molt exigent. L’equip de Laura Antoja afronta aquest diumenge a la tarda un altre duel complicat davant un Euskotren que encara no coneix la derrota (18.30, La Xarxa+) amb la moral alta però amb l’energia justa després del llarg viatge de retorn de Polònia.

«Anímicament estem bé perquè la remuntada de Polònia ha estat una injecció de confiança en el que estem fent, però físicament tocats. Tenim un sol entrenament per plantejar coses, s’ha intentat estimular el cos perquè ens hem de moure, però sense gastar molta energia», va reconèixer Antoja en la prèvia del partit. En aquest sentit, sobre la preparació del compromís davant les basques havent pogut fer només un entrenament, la tècnica de l’SPAR Girona va apuntar que «has d’aconseguir sintetitzar i centrar-te en el que tens clar que el teu equip ha de millorar. Amb molt poc temps, has de tenir molt clar què els hi ha de quedar a les jugadores», va destacar Antoja.

En unes altres circumstàncies, la visita de l’IDK a Fontajau no hauria de ser una prova exigent per l’Uni, però enguany les de Sant Sebastià han arrancat la lliga de forma immillorable, demostrant que aspiren a alguna cosa més que la permanència. Malgrat que les tres victòries en tres jornades han arribat davant rivals inferiors o del seu nivell, l’Uni faria bé de no subestimar el potencial d’un equip que s’ha reforçat bé a l’estiu i que la mateixa Antoja va qualificar de «perillós». L’entrenadora de l’Uni va assenyalar que els majors perills de l’IDK són una Whalen que ja va causar molts problemes a l’Uni la temporada passada, l’experiència de jugadores com Yurena Díaz i Maria España o nous reforços com el de Tunstull en el joc interior. Al marge del potencial del rival, la preparadora badalonina considera que «nosaltres hem de continuar en la nostra línia i tenir la suficient energia per jugar un partit amb molta intensitat i traient-les de la pintura».