Guanyar un Dakar no està a l'abast de tothom. Cal ser especial, per això. I si l'aconsegueixes al costat de la persona que estimes, encara més. Els pilots Joan Morera i Lidia Ruba fa més de dues dècades que estan junts. La parella va guanyar en la categoria Clàssic de l'any passat, al volant d'un Toyota de l'equip Moma Bikes Raid Team, que han presentat avui, al concessionari Porsche de l'Espai Gironès, el Porsche 959 de l'any 1986 amb el qual competirà en l'edició d'aquest curs. La categoria Clàssic, de la qual tan sols s'han disputat quatre edicions, la formen cotxes mítics d'aquesta prestigiosa prova: fa les mateixes etapes que la resta, però amb cotxes antics que haguessin competit en el Dakar. El segon vehicle és per als francesos Frédéric Larre i Jérémy Athimon.

«Estem molt contents per la victòria. No hem tingut cap problema mecànic. Tenim doble premi a casa perquè donen premi al pilot i al copilot. Això no sol ser el normal, perquè no solen viure junts», ha explicat Ruba, entre rialles, el gener d'aquest any, dies després que la seva primera victòria al Dakar fos oficial. Morera i Ruba van liderar la prova des de la segona etapa i no van deixar anar la primera posició en cap moment.

La fiabilitat del cotxe va ser una de les claus d'una victòria que va confirmar el pas endavant protagonitzat pel Moma Bikes Raid Team. En la seva primera participació van aconseguir arribar al final sense trencar el FIAT Panda. Ja va ser un èxit, res comparable al viscut a inicis del 2023, amb el triomf amb el Toyota.

Lluny, però també a prop, queda l'edició del 2022 per a la parella. «Marxem de viatge», li ha dit Morera a Ruba, que s'ha quedat bocabadada. «Sí? A on anem?». «Al Dakar». «Si li hagués preguntat m'hauria dit que no», ha afirmat Morera en reportatges posteriors a la primera gesta.

Qui sap si podran repetir en aquesta edició, la primera amb Porsche. No serà per no tenir esperança. Ni per no tenir amor. Per això tampoc no serà.