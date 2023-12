«Com sempre dic, les coses s'han de demostrar a la pista. Per tant, marxem a Vigo després d'una setmana en què hem treballat diferents situacions, encarades més a nosaltres i a la situació de l'equip. Ens hem de posar ja, que ja ho hem fet, en mode partit. Amb intensitat i contacte. Sobretot, perquè en qualsevol dels partits, a la que et despistes, et pots posar en un problema, que és el que no tenim ganes de tenir», confessa Laura Antoja, l'entrenadora d'un Spar Girona que acumula quatre victòries consecutives després de la famosa patacada a Fontajau contra l'Araski, que va servir com a toc d'atenció per a una plantilla que sembla haver-se despertat. El Celta és penúltim, amb només dues victòries, i l'Uni ja és quart (19 hores, Canal FEB).

📸 @MrSubi95 #SomhiUni #LFEndesa pic.twitter.com/UKddYVw1zs — Spar Girona (@unigirona) 8 de diciembre de 2023 «L'equip està millorant en l'àmbit col·lectiu. Estem buscant-nos millor, estem canviant la pilota millor de costat i estem tapant millor la defensa. Hi ha un tema important, i és el que hem de continuar solidificant, i per això treballem. A Vigo intentarem millorar-nos a nosaltres mateixes: si fem un bon partit, l'hem de guanyar, a priori», raona Antoja, que fa valdre el fet d'haver tingut una setmana neta de partits i rica en entrenaments. «Hem posat una càrrega més gran pel que fa al tema físic i, al mateix temps, hem treballat col·lectivament, amb situacions noves i concretament en l'aspecte defensiu per construir diferents opcions». L'Spar Girona recupera Rebekah Gardner, una jugadora diferencial L'arribada de Gardner Antoja descriu molt positivament l'anunci de l'entitat de Fontajau del fitxatge de Rebekah Gardner, que s'incorporarà al gener. «És una molt bona notícia. Tenim una jugadora que ja coneix el club i sap l'ambició que té i com treballa. També em coneix a mi, així que l'estructura i l'adaptació seran molt més fàcils, però s'haurà d'adaptar al joc col·lectiu i a totes les peces. La notícia ha entrat molt bé al vestidor i a escala de les xarxes socials, però especialment perquè necessitem una jugadora d'aquesta mena per acabar de tenir potència exterior».