Segueix Luis Rubiales defensant el mateix discurs que porta esgrimint tot aquest temps. L'expresident de la RFEF ha parlat per al canal de Youtube d'Alvise Pérez sobre la polèmica que l'ha apartat de la presidència de l'ens federatiu.

"El meu cas, durant dos o tres mesos, és altament explicable per a justificar que es parlés poc d'altres coses més importants", addueix. I afegeix que es va utilitzar la polèmica del petó i el seu comportament en el Mundial com a cortina de fum per amagar la negociació per l'amnistia. "L'amnistia és un cop a la separació de poders: Ho lamentem pràcticament tots els espanyols, molts votants d'esquerres no ho entenen", ha afegit.

"El petó va ser consentit"

També ha parlat sobre l'embolic amb les jugadores: "Menteixen. Sí que em van demanar el cap de Jorge Vilda. Com no ho vaig fer, van veure l'oportunitat i es van venjar".

I sobre el petó de la discòrdia, manté la seva versió: "El petó va ser consentit. Li vaig preguntar i em va dir 'd'acord'. Però els mitjans de comunicació tenen l'ordre de dir que no ho era".