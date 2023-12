"Si fos per mi, m'estaria tota la temporada aquí, però això és la vida i el bàsquet i no ho pots controlar tot. Ja veurem què passa". Tot just ahir durant una visita als usuaris de la Fundació Els Joncs de Sarrià de Ter, Markel Brown responia així a les notícies que arribaven d'Itàlia sobre un hipotètic retorn a la Lliga Italiana, en principi al Varese, el seu exequip. Vint-i-quatre hores després, el Bàsquet Girona ha comunicat l'adéu de l'escorta nord-americà. Brown, doncs, tanca la seva etapa a Fontajau amb una mitjana de 7,7 punts per partit en onze jornades i tot sembla indicar que s'incorporarà finalment al GeVi Napoli, que li ha fet una oferta superior.

Sense pena ni glòria, doncs, serà recordat Brown a Girona. Els 29 punts que va fer en la victòria contra l'UCAM Múrcia a Fontajau ha estat la única, i millor, gran actuació. Mentrestant, el club ja ha posat fil a l'agulla per cobrir el buit deixat per Brown i treballa per trobar-li recanvi. Això sí, la voluntat de la directiva que presideix Marc Gasol sembla, en principi, de reforçar la plantilla amb un home interior.