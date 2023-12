El camí europeu de l’Spar Girona li augura un enfrontament de vuitens davant el seu botxí en la final de la Lliga Catalana: el Cadí la Seu. Les gironines van fer els deures ahir a Fontajau derrotant al Szekszard i segellant la seva continuïtat a l’Eurocup en una setmana convulsa i marcada per l’acomiadament de Laura Antoja com a primera entrenadora. A l’espera de l’arribada del seu substitut, de qui s’esperen resultats immediats, va ser Jordi Sargatal -fins ara segon entrenador- l’encarregat de dirigir el matx.

El Cadí, que també tenia peu i mig als vuitens després de guanyar el partit d’anada, tampoc va especular i va vèncer al Castors Braine belga (87-83). L’Uni jugarà els vuitens amb el factor pista a favor, jugant l’anada La Seu d’Urgell i el partit de tornada a Fontajau. El calendari, que podria canviar, preveu que els duels es disputin l’11 i el 18 de gener, respectivament. De fet, si les casuístiques acompanyen, el relleu d’Antoja debutaria precisament contra les de l’Alt Urgell en l’enfrontament de lliga del pròxim 29 de desembre. Abans, però, al conjunt gironí li espera un nou duel d’alta volada a Fontajau contra el Lointek Gernika.

Les basques -actualment immerses en un escàndol desencadenat per la denúncia d’abusos sexuals contra el seu exentrenador, Mario López- persegueixen a l’Uni en la classificació de la Lliga Femenina Endesa, on van empatades en nombre de victòries i derrotes. Una nova relliscada en lliga podria apartar a les gironines -que actualment ocupen la quara posició per darrere de Saragossa, Avenida i València- de ser caps de sèrie a la Copa de la Reina o fins i tot podria desencadenar perdre el fil de les primeres posicions de lliga.

Cal tenir en compte, però, que la continuïtat de l’Spar Girona a l’Eurocup no ha sigut precisament bufar i fer ampolles, de fet, les gironines ahir van arribar a perdre de set un partit que podria haver tingut un desenllaç amarg si les locals no s’haguessin posat les piles a la segona meitat.

Tot i un bon inici marcat per l’encert de Marianna Tolo, les hongareses van eixugar la diferència gràcies a l’implacable eficàcia de la sèrbia d’Aleksandra Stanacev i van acabar el primer quart amb empat en el marcador (18-18). Jacinta Monroe (15 punts i 5 rebots) va capgirar l’electrònic i l’Uni va començar a prendre males decisions en atac. El nerviosisme es va apoderar de les jugadores, que van encadenar molts errors no forçats (20 pèrdues). Monroe, amb vuit punts pràcticament consecutius, va col·locar el +7 obligant a Jordi Sargatal a frenar el partit per buscar una reacció.

La reaccionària va ser Morgan Bertsch, que va aparèixer al rescat anotant i capturant rebots ofensius per frenar la revolució hongaresa. L’equip va arribar a la pausa amb un triple sobre la botzina de Marta Canella que va ser un punt d’inflexió. La segona part va ser una altra cara de la moneda. Tornant del descans, les locals es van posar les piles per recuperar l’avantatge i van capgirar el marcador deixant a les hongareses en 13 punts anotats en tota la segona part davant un equip que, amb Stanacev i Monroe més anul·lades, no va aconseguir reaccionar.

I és precisament això, una reacció, el que necessitarà l’Spar Girona si vol incrementar el seu nivell de joc davant les exigents cites que li auguren el calendari.