Schultz, primer líder de la Volta Ciclista a Catalunya

L'australià Nicholas Schultz (Israel - Premier Tech) s'ha imposat en la primera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya (4h.11:38), amb sortida i arribada a Sant Feliu de Guíxols, després d'un atac en l'últim quilòmetre. Schultz, no obstant això, va estar a punt de ser caçat pel gran favorit a la victòria final, l'eslovè Tadej Pogacar, que va saltar de l'escamot i va acabar segon amb el mateix temps. Stephen Williams (Israel - Premier Tech) va ser tercer. L'escamot va neutralitzar l'escapada del dia, formada per cinc corredors entre els quals es trobava el biscaí Mikel Bizkarra (Euskaltel-Euskadi), a 31 quilòmetres de la meta. En el quilòmetre final, l'australià va sorprendre a tots.

La 103a edició de la Volta Ciclista a Catalunya va donar principi aquest dilluns amb una etapa de 173,9 quilòmetres amb sortida i arribada a Sant Feliu de Guíxols (Girona), i un recorregut de mitja muntanya pel massís de les Gavarres en un dia assolellat que va encoratjar els intents de fugida des del tram inicial. L'italià Simone Petilli (Intermarché - Wanty), els francesos Kenny Elissonde (Cofidis) i Alex Baudin (Decathlon Ag2r La Mondiale Team), el noruec Adne Holter (Un-X Mobility) i el biscaí Mikel Bizkarra (Euskaltel-Euskadi) van consolidar la primera escapada de la carrera abans del 15è quilòmetre.

Elissonde va coronar el primer port puntuable del dia, l'Alt de la Ganga (3a categoria, amb un desnivell mitjà del 4% i 3,5 km de pujada), seguit per Bizkarra i Petilli, amb més de dos minuts d'avantatge sobre l'escamot, comandat pel UAE Team Emirates del favorit Tadej Pogacar. Sota l'atenta vigilància del Team Visma-Lease a Bike de l'estatunidenc Sepp Kuss i del Soudal Quick-Step de Mikel Landa, que es va sobreposar a un problema mecànic en l'inici de l'etapa, el grup va mantenir l'escapada per sota dels tres minuts en l'esprint intermedi de la Bisbal d'Empordà, en el qual Bizkarra va ser el més ràpid per davant de Petilli i Holter. Esperonat pel UAE Team Emirates, l'escamot va pujar el ritme fins a reduir el desavantatge als dos minuts en l'ascens a l'Alt dels Àngels (2a categoria, amb una pujada de 5,5 km, 5% de desnivell mitjà i 10% desnivell màxim), que Elissonde va coronar en primer lloc seguit per Bizkarra, Petilli i Holter.

A un quilòmetre de la meta

La diferència es va reduir a un minut en el descens, però la fugida va tornar a estirar-la més enllà dels dos minuts en el segon esprint intermedi de Cassà de la Selva, que també va guanyar Bizkarra per davant de Petilli i Baudin. Sempre amb l'UAE Team Emirates al capdavant, l'escamot va absorbir a Bizkarra a 42 quilòmetres de la meta i, després d'una caiguda múltiple, va neutralitzar la fugida pels carrers de Llagostera, a 31 quilòmetres de l'arribada, amb el colombià Egan Bernal imposant-se en l'esprint intermedi a Pogacar i al belga Laurens De Plus.

L'escamot va arribar compacte a l'ascens de l'Alt de Sant Grau (2a categoria, amb una pujada de 7,2km, 3,5% de desnivell mitjà i 8% de desnivell màxim). El català Marc Soler va accelerar en el cim per a dirigir el descens, amb Pogacar a roda i Kuss prop de l'eslovè. El portuguès Joao Almeida, que va avortar l'atac del belga Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step), es va alternar amb Soler per a controlar la carrera en un tram de descensos i repits, però van perdre el cap de carrera en la baixada final cap a Sant Feliu de Guíxols. A un quilòmetre de la meta Schultz va sorprendre amb un atac que li va valer per a emportar-se la victòria malgrat la reacció en els metres finals de Pogacar, que va estar a punt d'atrapar-lo.

La Volta posarà rumb als Pirineus aquest dimarts en una segona etapa de 186,5 quilòmetres que partirà de Mataró, en la costa, passarà pel Coll de Coubet (1a) i acabarà amb una arribada en pujada en Vallter (especial), a 2.135 metres.