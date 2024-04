L’Spar Girona s’aferra a la quarta posició

S’acosta el final de temporada i l’Spar Girona s’agafa ara a la Lliga Femenina Endesa. És l’únic que li queda, després de caure eliminat de l’Eurocup pel Besiktas a les semifinals -igualant així el seu sostre- i acomiadar-se massa aviat de la Copa de la Reina amb una derrota als quarts de final contra el Movistar Estudiantes. L’equip de Roberto Íñiguez, que va esquivar una crisi interna avivada pels mals resultats amb un triomf solvent davant el Lointek Gernika Bizkaia, s’aferra a la quarta posició que ocupa a la classificació quan queden tres jornades per acabar la fase regular. I és que un ple de victòries permetria a les gironines aplanar-se el camí de cara als play-offs per conquerir el títol.

L’Uni és conscient que ha de centrar-se en ell mateix, mentre mira de reüll què fa el seu botxí a la Copa. Amb un partit menys, l’Estudiantes és el seu principal perseguidor en la lluita pel quart lloc amb un total de 15 victòries -una menys que l’Spar, a faltar de disputar el duel que té pendent amb l’IDK- i 11 derrotes -les mateixes que el conjunt gironí-.

A priori, les d’Íñiguez tenen un calendari més amè que no pas les madrilenyes. Els tres últims rivals de la fase regular són l’Embutidos Pajariel Bembibre, el Barça CBS i l’Spar Gran Canària. L’equip d’El Bierzo, que visitarà Fontajau aquest diumenge (18:00 hores), ja està descendit matemàticament i no s’hi juga res més que l’orgull; mentre que les blaugrana i les canàries es troben de ple en la lluita per salvar la màxima categoria del bàsquet femení espanyol.

Per la seva part, a l’Estudiantes li espera un mes d’abril més exigent. A part d’haver de recuperar el partit pendent, corresponent a la 27a jornada, contra l’IDK Euskotren, encara s’ha d’enfrontar al Cadí la Seu, Perfumerías Avenida i Baxi Ferrol. Tot això, tenint en compte que el Perfumerías Avenida es juga finalitzar la fase regular com a líder i que el Baxi Ferrol també ha d’assegurar la vuitena posició de la classificació per participar als playoffs.

De moment, els vuit equips que lluitarien pel títol de lliga serien els següents: Perfumerías Avenida (1r), València Basket (2n), Casademont Saragossa (3r), Spart Girona (4rt), Movistar Estudiantes (5è), Hozono Global Jairis (6è), Durán Maquinaria Ensino (7è) i Baxi Ferrol (8è). Tot, però, es resoldrà el pròxim 20 d’abril amb l’última jornada de la fase regular.

El camí cap al títol

Entre el 25 d’abril i el 16 de maig, quan seria el tercer partit de la final -en cas de ser necessari-, es disputaran els playoffs de la Lliga Femenina Endesa. Com és habitual, hi haurà dues eliminatòries a anada i tornada, i només amb possibilitat de pròrroga al segon partit, i una final que serà al millor de tres. Tant als quarts com a les semifinals, es classificarà l’equip que més punts sumi a favor entre els dos partits.

A més a més, els conjunts que hagin acabat la temporada regular en pitjor posició a la classificació jugaran l’anada de quarts i semifinal a casa amb el partit definitiu al pavelló del millor classificat.

