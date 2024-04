Entrenament personal per posar-se en forma: així és el centre de salut i fitness a Girona totalment flexible

Fer esport és la millor forma de mantenir-se saludable per dins i per fora. Però, com qualsevol inici, moltes vegades pot esdevenir un repte. Moltes persones s’apunten al gimnàs i s’acaben esborrant a les poques setmanes per la frustració que senten quan els resultats no arriben. Entrenar bé és un art que cal dominar, però per veure resultats també és molt important controlar bé l’alimentació, entre d’altres factors que acompanyen a la pràctica esportiva.

L’entrenament personal és una de les millors solucions per començar. La majoria de gimnasos ofereixen aquest servei com un plus que cal pagar més enllà de la quota. Però, a Girona, hi ha un nou concepte de centre esportiu especialitzat en salut i entrenament, que s’adapta a les necessitats concretes de cada persona.

Entrenament personalitzat a Girona

Balance és un concepte que uneix l’entrenament personal, l’assessorament dietètic, la fisioteràpia, l’osteopatia o la psiconeuroimmunologia, entre d’altres serveis com l’electrofitness en un mateix centre. Un model d’entrenament que se centra en el client i li ofereix les solucions que més s’adaptin als seus objectius.

El centre de fitness i salut gironí ofereix dues opcions d’entrenament: Balance – Fitness Health Center, sessions individuals a les seves instal·lacions de la Gran Via Jaume I 33; i Balance – Group Training Center, entrenament en grup reduït de fins a 6 persones a les noves instal·lacions que han obert al carrer Mossèn Baldiri Reixac 12.

En Pep Reixach i l’Arthur Delessert, fundadors i entrenadors personals de Balance, destaquen la flexibilitat dels serveis. En el cas de Balance – Group Training Center, els usuaris poden gestionar les seves hores a través d’una app personalitzada. “Oferim més de 70 hores a la setmana per triar en horari de 7 h fins a 21 h. Es pot reservar fins a mitja hora abans de la sessió i anul·lar sense compromís una hora abans. Donem absoluta llibertat i flexibilitat als nostres clients per gestionar la seva agenda”, apunten. Les sessions tenen un preu de menys de 10€ amb un mínim de tres sessions setmanals. Ofereixen també una primera sessió totalment gratuïta per fer una prova i decidir si el model convenç.

Entrenament Personal a Balance

El centre de fitness i salut situat al centre de Girona disposa d’un equip de professionals graduats en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport que ofereixen sessions a mida d’entre 30 minuts i una hora de duració. Abans de començar es fa un estudi previ de la persona per conèixer les seves necessitats i definir els seus objectius: perdre pes, guanyar múscul, recuperar-se d’una lesió o preparar-se per a qualsevol activitat física com el ciclisme, entre d’altres.

Els dos centres tenen una sala totalment equipada per entrenar de manera individual, per parelles o en grups. Uns espais exclusius on poder fer esport de forma còmoda i amb tot el necessari. “Amb els nostres horaris i entrenaments fets a mida, aconseguim que adquireixis un compromís que t’ajudi a aconseguir allò que et proposis”, asseguren des de Balance.

Al centre de la Gran Via Jaume I, per exemple, disposen d’una hora de pàrquing gratuït, aigua alcalina per recuperar-se després de la sessió i vestidors completament equipats amb dutxes individuals, tovallola, sabó i assecador. A Balance – Fitness Health Center, expliquen, el client estarà lluny de les massificacions i pot gaudir de la màxima privacitat.

Sala d'entrenament de Balance - Fitness Health Center / Cedida

Entrenament personal en grup reduït: com funciona?

Pel que fa al nou centre que han obert al carrer Mossèn Baldiri Reixac, Balance – Group Training Center, els clients poden apuntar-s’hi per l’app i seleccionar la sessió que més s’adapti a les seves necessitats. Un sistema molt flexible i que dona una gran llibertat.

Les sessions, que tenen una duració de 45 minuts, consisteixen en un entrenament dirigit per un entrenador personal i on es treballen exercicis de mobilitat, activació, potència, força i cardiovascular. Sempre tenint en compte el nivell i la necessitat de cada persona.

Balance Group Training ofereix sessions per a grups reduïts / Cedida

Nutrició i assessorament dietètic

L’alimentació, segons els experts, té un pes molt important a l’hora d’aconseguir qualsevol objectiu. A Balance ofereixen un servei de nutrició i assessorament dietètic que s’adapta a cada persona. Es fa un estudi previ amb una consulta i una prova de bioimpedància que permet oferir les millors pautes nutricionals.

“Més enllà de normes estrictes i restriccions poc assolibles, t’oferim les eines perquè adquireixis uns hàbits alimentaris saludables que et permetin transformar la teva salut de manera coherent, conscient, sòlida i estable en el temps”, expliquen des de Balance.

Electrofitness a Girona

L’electrofitness és una fórmula revolucionaria que combina l’entrenament físic amb l’electroestimulació. L’estímul fa que el múscul faci una contracció mentre es fan diferents exercicis sense impacte ni càrregues externes.

A Balance, que tenen experiència de més de 10 anys, es treballa amb sessions curtes d’uns 30 minuts, tenint sempre en compte els objectius del client. Es combina el treball de tonificació i cardiovascular, aconseguint moldejar la silueta en poc temps. Ajuda a reduir lesions, a enfortir el core i el sol pelvià, i és ideal per aquelles persones a qui no els agrada el gimnàs, persones amb problemes d’esquena i dones que es troben en una fase de post part. En aquest últim cas, diferents centres de ginecologia recomanen els serveis de Balance.

L'electrofitness combina l’entrenament físic amb l’electroestimulació / Cedida

La psiconeuroimmunologia, un innovador tractament integral

També coneguda com a PNI, la psiconeuroimmunologia cerca recuperar l’equilibri bioquímic i emocional de la persona. Busca millorar el benestar individual estudiant la interrelació entre les emocions, el sistema nerviós, el sistema immunitari i el sistema endocrí per trobar irregularitats i fer un seguiment nutricional personalitzat amb recomanacions d’hàbits de vida saludables i, en alguns casos, amb suplements naturals.

Fisioteràpia per a recuperar-se de lesions

Balance disposa d’un servei de fisioteràpia per tractar afeccions musculoesquelètiques. Des del centre de fitness i salut valoren el cas per determinar com ajudar al client. “Treballem amb tècniques de teràpia manual, punció seca, massoteràpia, neurodinàmica, a més de diferents tipus d’embenat i exercici terapèutic”, apunten.

Balance - Group Training Center està situat al carrer Mossèn Baldiri Reixac de Girona / Cedida

Servei d’osteopatia

Balance també disposa d’un servei d’osteopatia amb diferents tractaments per abordar problemes com els processos inflamatoris, problemes del sol pelvià, lumbàlgia, cervicàlgia, esquinços o dolors musculoesquelètic, entre d’altres. Dins d’aquest servei s’ofereix abordatges més invasius com la punció seca o la neuromodulació, i també la diatèrmia, que consisteix en la transmissió de corrents d’alta freqüència al cos del pacient per augmentar el metabolisme i arribar a teixits més profunds. Una teràpia que permet resoldre algunes patologies més complexes.

Ubicació de Balance - Fitness Health Center

Ubicació de Balance - Group Training Center