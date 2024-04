Marina Bassols abandona el torneig de la Bisbal després del primer joc

Dia trist a les instal·lacions del Club de Tennis La Bisbal després de la retirada de la jugadora local Marina Bassols per culpa d'unes molèsties al turmell quan tan sols s'havia disputat el primer joc. Un dolor que ja venia des de l'escalfament. Amb la retirada de Bassols, l'única espanyola que continua endavant en el torneig és Rebeka Masarova, que demà s'enfrontarà a Rebecca Sramkova per un lloc a les semifinals.

En el primer partit del dia, Olga Danilovic ha superat a Elena-Gabriela Ruse per un contundent 6-4 i 6-3 demostrant que se sent còmoda a la terra batuda de La Bisbal. Més treball ha tingut la jove francesa Elsa Jacquemot, que ha necessitat tres sets per a desfer-se de Sinja Kraus: 6-4,4-6 i 6-1.

Durant el dia d'avui també s'han disputat tres partits de dobles corresponents als quarts de final. En el primer d'ells, Kristina Mladenovic (ex-número 1 del món en dobles) i Darja Semenistaja s'han imposat en el match tie-break a Anastasia Dețiuc i Amina Anshba per a un resultat final de 6-3, 1-6 i 10-6.

També ha estat necessari un match tie-break en el segon partit de dobles. Katarzyna Kawa i Bibiane Schoofs s'han imposat a Camilla Rosatello i Angelica Moratelli per 6-1, 2-6 i 13-11. En l'últim, Anna Siskova i Miriam Kolodziejová s'han imposat a Elena-Gabriela Ruse i Anna-LenaFriedsam per 6-2 i 6-4.