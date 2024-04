Katsikaris: "Hem de competir més i evitar que entrin l'angoixa i el nerviosisme"

El Bàsquet Girona reprèn diumenge la competició després de sortir escaldat el cap de setmana passat de la pista de l'Unicaja (111-80). Ho farà amb tres victòries de marge respecte al descens a manca de set jornades, però amb un calendari que fa pujada i la sensació que, amb la imatge oferta a Màlaga, la cosa es pot complicar. En aquest sentit, Fotis Katsikaris ha demanat avui "competir més" i que "no es torni a repetir l'actuació" de la pista de l'Unicaja. El tècnic ha demanat més "esforç" als seus homes en els partits. "Podem perdre contra l'Unicaja, el Barça o el Tenerife perquè el rival és més bo o té més qualitat però, ho hem de donar tot i una mica més. El que no podem fer és abaixar els braços a la mitja part o quan veiem que perdem de deu". En aquest sentit, Katsikaris considera que si l'equip "competeix més i posa més intensitat en cada pilota o rebot", mantindrà el nivell de confiança, encara quin sigui el resultat. El grec, a més a més, té clar que "competir" és el camí perquè entri l'angoixa a l'equip per la classificació. "Si ho donem tot i tenim confiança, podem evitar-ho i aquest és l'objectiu".

Per al partit de diumenge contra el Tenerife, quart classificat, Katsikaris recupera Juani Marcos però encara no podrà comptar amb Djordevic i Fjellerup, que continuen lesionats.