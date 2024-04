Banyoles serà la seu del Mundial de Marató de Piragüisme 2028

La International Canoe Federation (ICF) va seleccionar Banyoles com a seu única on es disputarà el Mundial de Marató de Piragüisme per l’any 2028. La federació internacional, que va comunicar aquesta decisió des de Londres, va proposar la capital del Pla de l’Estany per davant de les localitats de Pitesti-Bascov de Romania i de Ponte de Lima, de Portugal, després de la defensa de la candidatura que va fer la delegació desplaçada fins al Regne Unit. El primer tinent d’alcalde, i regidor d’Esports, de l’Ajuntament de Banyoles, Jordi Congost, que va formar part de la delegació que va estar present a Londres, destaca que «aquest Mundial de Piragüisme deixarà un gran llegat a Banyoles, una ciutat que ja ha demostrat en altres ocasions la capacitat organitzativa de grans esdeveniments esportius internacionals», a més d’afegir que «la implicació de la secció de piragüisme del Club Natació Banyoles també ha estat una de les claus perquè Banyoles aculli aquest Mundial l’any 2028».