El Barça portarà diumenge el setè «sold out» de la temporada a Fontajau

La visita del Barça aquest diumenge a Fontajau (17h) representarà el setè sold out de la temporada per al Bàsquet Girona. Les entrades es van esgotar fa setmanes, però si algú a última hora hi vol anar, té l’opció d’esperar que algun abonat alliberi el seu seient. S’espera, per tant, una altra entrada per sobre dels 5.000 espectadors. Els altres partits que han fet acabar les localitats aquest curs han sigut els del Madrid, Breogan, Joventut, Baskonia, Granada i Manresa.

La febre pel bàsquet ACB que es va despertar a Girona l’estiu de 2022 ha continuat aquest any, amb el club havent de tancar el registre d’abonats a 4.200, i una llarga llista d’espera per fer-se’n. Tot i que els resultats esportius del curs han tornat a ser força discrets, Fontajau s’omple gairebé sempre. De moment, en 14 partits, ja hi han passat gairebé 70.000 espectadors (69.523 per ser exactes) que representen una mitjana d’assistència de 4.965 seguidors, fregant el ple (la capacitat del pavelló en els partits ACB és lleugerament superior a 5.200).

Des del retorn a l’ACB, i aquesta és la segona campanya, cap partit a Fontajau ha reunit menys de 4.000 espectadors, xifra que en l’anterior etapa a la màxima divisió del bàsquet masculí sí que s’havia vist disminuïda molts cops. Aquesta temporada nou partits han estat per sobre dels 5.000 seguidors, dos més han fregat aquesta xifra (Unicaja i Tenerife) i només un, la visita de l’UCAM Múrcia un dissabte de Fires a la tarda, ha dut menys de 4.200 espectadors. És aquesta la pitjor entrada de la temporada.

Al Bàsquet Girona li queden tres partits com a local abans no s’acabi la fase regular. Després del Barça faltaran per venir el Bilbao (dissbte 27 d’abril, 20.45) i el Saragossa (dia 12 de maig, horari per definir). Aquests dos darrers duels estan marcats en vermell perquè amb la permanència encarrilada (tres triomfs de marge a falta de sis partits), sembla clau assegurar-los per evitar ensurts si algun dels rivals de baix acaba revifant. Com a local el Girona ha guanyat set partits, alguns de destacats com el del Gran Canària o el València, i d’altres vitals per mantenir la categoria com l’agònic davant l’Obradoiro, amb bàsquet final de Juani Marcos, o els del Breogan, Andorra i Granada.

Els set sold out de Fontajau es poden afegir als vuit que s’han registrat a Montilivi, ja, aquesta temporada, amb el Girona de futbol. La visita del Cadis el proper dissabte 20 representarà el novè. No és res més que la constatació que aquesta ciutat amb equips d’elit de Primera segueix tenint tirada. I més enllà dels plens a la Lliga EA Sports i a l’ACB, l’Uni també reuneix als seus partits entre 2.000 i 3.000 persones habitualment. La temporada passada la suma de l’assistència a Montilivi, Fontajau (ACB i Lliga Femenina) i Palau (OK Lliga) va acostar-se als 400.000, xifres inaudites a la ciutat.

