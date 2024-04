York i el desig de guanyar "molts partits"

El darrer fitxatge del Bàsquet Girona, Gabe York, ha conegut avui els nous companys i ha fet el primer entrenament a les ordres de Fotis Katsikaris que, depenent de com el vegi físicament, podria comptar-hi pel partit de diumenge (17:00) contra el Barça a Fontajau. York ha explicat que està molt "il·lusionat per començar a jugar partits" amb l'equip i que espera "ajudar a guanyar-ne molts". En aquest sentit, el nord-americà ha explicat que pot jugar "tant de base com d'escorta" i que pot aportar encert "en el llançament exterior". York, de 31 anys, ha estat fitxat procedent de l'Ignite de la G-League per suplir la baixa per lesió de Kenny Chery.