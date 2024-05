Ocasió d'or per ser de Plata

Oportunitat d'or, per al Sol Gironès Bisbal Bàsquet, per culminar una temporada espectacular amb un històric ascens a la LEB Plata, la tercera divisió del bàsquet espanyol. Després d'acabar líders del grup C-A, amb un balanç de 23 triomfs i 3 derrotes, els de Carles Rofes ja es troben concentrats a Llíria, seu d'aquesta promoció, a la recerca del premi gros. El debut és aquesta mateixa tarda (17 h) contra l'Uros de Rivas madrileny. Més de mig centenar de seguidors acompanyaran l'equip durant els pròxims tres o quatre dies, en què es jugaran l'ascens, sigui directe guanyant la lligueta que també els enfrontarà als amfitrions i al Camper Eurogaza de Còrdova, o diumenge en la final entre els dos segons d'aquest subgrup.

Carles Rofes, tècnic de l'equip empordanès, explica que té tota la plantilla a disposició i que les tres setmanes d'aturada des que es va tancar la lliga regular els han anat bé per posar en pràctica diversos aspectes tàctics. L'entrenador també explica que «ens ha tocat el grup de la mort, tothom ho diu, perquè el Llíria i l'Uros de Rivas ja han jugat altres fases d'ascens i tenen plantilles molt potents». Precisament el rival del debut és l'equip madrileny: «haurem de ser sòlids al darrere i imposar el nostre ritme, jugant a tota la pista, per explotar el nostre talent ofensiu». La Bisbal es va postular per organitzar la fase d'ascens a l'Escala, però tot i presentar un projecte molt atractiu la FEB va acabar triant el de Llíria, una plaça exACB que busca recuperar l'esplendor.

Qui es perdrà la fase d'ascens és el president del Bisbal, Joan Bassa. El motiu?, que es casa dissabte al Castell de Peralada. «Al setembre, quan vam fixar la data, no ens podíem imaginar que acabaríem jugant les fases d'ascens a LEB Plata», explica. A mesura que l'equip anava sumant victòries, la possibilitat de donar el «sí, vull» a la seva parella Clàudia en plena promoció per pujar de categoria va anar-se fent cada vegada més real. Fins que es va confirmar. «Era impossible canviar les dates i ja vam decidir que no podria viatjar. Amb en Xevi Gamero, Simon Garcia i Joan Ferrer estarem molt ben representats», afegeix. Bassa es casa dissabte a les 18 h i el tercer partit de la fase d'ascens contra el Camper Eurogaza comença a les 17 h. «Pot ser que estigui donant el «sí» mentre fem el tir guanyador de l'ascens», remata el president.

