No hauria sigut més efectiu un videojoc, en els temps que corren, abans que un joc de taula?

La pandèmia ha servit perquè haver-nos de tancar a casa amb la família ens fes retrobar. Les pantalles ens aïllen i el joc de taula, en canvi, ens uneix. Tinc molts amics que expliquen que amb la pandèmia i el teletreball s’han sentit més a prop dels seus fills, ara es busquen experiències de convivència, i què millor que un joc educatiu com aquest, per a totes les edats, on hi hagi a més un aprenentatge.

Qui juga avui als jocs de taula?

Els jocs de taula ens estan donant l’oportunitat de retrobament familiar que abans li deia. Ara es valoren molt els jocs col·laboratius, com l’APIS, on no hi hagi competició. No agraden tant les coses agressives, sinó el treball en equip i col·laboratiu, formar aliances. Després es busquen també jocs amb valors i que eduquin. El nostre posa en relleu un problema real, la desaparició dels pol·linitzadors. Una tercera part del que mengen i la roba que portem és gràcies al seu paper. Les noves generacions han d’agafar consciència i al llarg de les preguntes que hi ha al joc es proposen solucions.

Per què un joc sobre les abelles?

Farem jocs relacionats amb el canvi climàtic, i aquest és el primer. Se’n tornarà a parlar molt, del canvi climàtic, que potser amb la pandèmia havia quedat una mica en segon pla. Com li deia, els pol·linitzadors són responsables del que mengem, i per això s’estan buscant solucions per evitar que desapareguin. Les abelles són pol·linitzadores però n’hi ha molts més. El joc permet conèixer les abelles i el seu hàbitat. També agrada molt que a través de frases fetes, rodolins o endevinalles, es transmeti la cultura catalana.

Quina resposta van trobar entre els nens a l’hora de testar-lo?

Va ser fantàstic. Vam fer un focus grup a una escola cooperativa de Barcelona i va ser genial, amb 26 nens formant equips. Es va crear de seguida una dinàmica de treball en equip per construir el rusc que proposa el joc entre tots. Va ser bonic veure com els nens treballaven en equip per crear una cosa plegats.

Per què s’està reduint la població d’abelles?

Hi ha diversos motius, al joc s’exposa. Els més importants serien que els estem traient del seu hàbitat per culpa de la desforestació i no poden fer ruscs; també hi influeix l’ús dels pesticides i productes tòxics, o les plagues invasores com les vespes africanes o una paparra que quan infecta una abella del rusc, les infecta a totes. Per últim, també hi té part de culpa el mateix canvi climàtic, les temperatures canvien i els hàbitats canvien. El joc apunta què podem fer a nivell global i individual per evitar-ho. Individualment, podem plantar flors al nostre entorn perquè les abelles puguin pol·linitzar, i a nivell més global, no usar pesticides.

Quina resposta ha tingut el joc?

Vam fer un tiratge de mil exemplars al novembre i la campanya de Nadal va anar molt bé. El joc es pot adquirir per internet o en una botiga física de Lleida, on l’han construït, a la fundació Ilersis . Ens plantegem fer la versió en anglès i castellà, està tot preparat, però la pandèmia provoca problemes de distribució per exemple en el subministrament de paper i estem a l’expectativa.