Dulceida va ser la protagonista de Planeta Calleja en el lliurament emès el dimecres 15 de febrer. Jesús Calleja va viatjar amb ella a Israel, on li va preguntar per la seva vida personal i per la seva ex, la gironina Alba Paul. La 'influencer' va explicar que la va conèixer sortint de festa i que van mantenir una relació durant set anys.

En el programa Dulceida va deixar clar que no tanca la porta a res i, encara menys, a una possible reconciliació amb qui va ser la seva parella durant set anys i que la va fer gaudir de les comarques gironines diverses vegades. En declaracions realitzades per al programa 'Planeta Calleja', la influencer responia així a la pregunta de si es podia donar una reconciliació entre elles: "És l'amor de la meva vida i jo crec que sóc el seu". A més sobre Alba Paul ha declarat que "ara tenim una molt bona relació" i, davant l'oportunitat d'enviar un missatge a la gironina, va ser molt clara: "que la vull". "Ha estat la meva dona durant tot aquest temps i ho tornaria a repetir mil vegades", va expressar després de parlar sobre el casament. El presentador va voler saber el motiu de la separació. Dulceida va explicar: "Jo crec que ens acomodem una mica. No funcionava igual de bé que sempre". Crítiques a les xarxes a la parella L'entrevistada va assenyalar que el seu romanç va estar exposat a les crítiques a les xarxes i que totes dues van patir per això quan van trencar. "Ens van fer mal a totes dues, però de diferents maneres. Sempre, durant els set anys de relació, un grup de persones m'ha posat a mi com la dolenta. Ho parlàvem entre nosaltres, l'Alba em deia: 'Es pensen que sóc ximple, que no prenc decisions'", va compartir. Dulceida va arribar a deixar les xarxes i esborrar l'aplicació. Aida Domenech, nom real de la influencer, va comentar que va rebre molts insults i que va prendre mesures legals contra una noia: "Va anar captant gent per incrementar aquest odi cap a mi i de vegades cap a Alba. Hi ha una denúncia i ja veurem". Jesús Calleja li va plantejar: "Hi ha opcions que torni Alba?". La convidada va afirmar que es porta molt bé amb la seva ex: "Al final, és l'amor de la meva vida i crec que jo el seu. Ara hi tenim molt bona relació". El presentador va apuntar: "Potser se salva. Vols dir-li alguna cosa?". Ella va respondre: "Que la vull". El lleonès va indicar: "Et poses blandurri quan te'n parlo... Vas a tornar amb Alba". Dulceida va dir que no: "Després les notícies... Quan ho vam deixar, van començar a sortir un munt de rumors. Em van enrotllar amb mitja Espanya, amb gent que ni conec".